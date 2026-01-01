Оповещения от Киноафиши
Раяз Фасихов
Киноафиша Раяз Фасихов

Раяз Фасихов

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт Раяза Фасихова: хиты, новые песни и яркие выступления

Приглашаем вас на незабываемый концерт Народного артиста Республики Татарстан Раяза Фасихова. Это уникальное событие станет настоящим праздником для всех любителей татарской эстрадной музыки.

Что вас ждет на концерте?

На концерте прозвучат как любимые хиты исполнителя, так и новые песни, которые уже успели завоевать сердца поклонников. Яркие постановки и зажигательные танцы создадут поистине незабываемую атмосферу.

Особые гости

Фасихов известен своей способностью собирать звезд татарской эстрады на своих концертах. Не будем раскрывать всех секретов, но ожидаются приятные сюрпризы от гостей, которые добавят дополнительный шарм мероприятию.

Не упустите возможность насладиться бархатным и романтичным голосом Раяза Фасихова в сопровождении яркого шоу. Этот концерт обязательно оставит только положительные эмоции!

Купить билет на концерт Раяз Фасихов

В других городах
Март
22 марта воскресенье
17:00
Пирамида Казань, Московская, 3
от 1000 ₽

