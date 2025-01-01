Спектакль Равновесие с небольшой погрешностью

ОБЭРИУ-ПОП концерт Бориса Павловича и Illuminated Faces

В октябре на нашей сцене пройдет уникальный ОБЭРИУ-ПОП концерт с участием Бориса Павловича и коллектива Illuminated Faces. Режиссер Борис Павлович и композитор Роман Цепелев давно работают вместе и не раз сотрудничали с ОБЭРИУ. Среди их совместных проектов — перформанс «Безумный волк» и «золотомасочная» оратория «Циолковский», основанные на текстах Николая Заболоцкого.

В прошлом году выпустили spoken word альбом «Где Хармс», записанный с пациентами психиатрической больницы с интенсивным наблюдением, где в своё время умер Даниил Хармс. В этом месяце они вновь выйдут на сцену, но впервые в Воронеже, чтобы в реальном времени искать обэриутские мелодии и ритмы. Роман будет играть, а Борис — читать. Однако возможно и изменение ролей.

О Борисе Павловиче

Борис Павлович — лауреат «Золотой маски», его спектакли были поставлены более чем в двадцати городах от Таллинна до Ташкента, что составляет уже более 80 постановок. Он также играет в спектаклях БДТ им. Г.А. Товстоногова и на независимых сценах Санкт-Петербурга. Среди его уникальных разработок — спектакль-грибница «ЛЕС», состоящий из неопределенного количества частей, которые идут на разных площадках разных городов. Кроме того, он руководит инклюзивной театральной компанией «Разговоры» фонда «Альма Матер» в Санкт-Петербурге.

О Романе Цепелеве

Роман Цепелев — музыкант и композитор, работающий в театре и кино. Он участвовал в международной музыкальной резиденции Red Bull Music Academy и выступал на различных фестивалях, таких как «Пикник Афиши», StereoLeto и MIGZ. Его гастроли проходили в таких городах, как Берлин, Рига и Барселона. Роман был номинирован на «Премию Сергея Курёхина» и работал над музыкой к спектаклям, получившим номинации на «Золотую Маску». В 2022 году он провел серию концертов в рамках проекта «Лес» Бориса Павловича и выпустил три альбома под псевдонимом Illuminated Faces.

Воронеж и театр

Борис Павлович также известен воронежцам по спектаклю «Юдифь», который стал участником Международного Платоновского фестиваля искусств. Не упустите возможность стать частью этого атмосферного события и насладиться творчеством талантливых артистов!