Спектакль Равнодушный красавец

Равнодушный красавец
18+

О спектакле

Спектакль по мотивам пьесы Жана Кокто в Театральной Долине

В Театральной Долине состоится спектакль по мотивам пьесы Жана Кокто «Равнодушный красавец». Эта работа создана специально для Эдит Пиаф, близкой подруги автора, одной из самых известных певиц XX века. В спектакле передается исповедь о сложной личной жизни, скрытой от общественности.

История и творческий замысел

Жан Кокто, будучи близким другом Эдит Пиаф, отразил в своей пьесе её глубокие переживания. В пьесе Пиаф страдает от одиночества и предательства, мечтая о любви, однако сталкиваясь с изменами и разочарованиями. «Ждать, ждать, ждать! Вечно ждать! Есть, от чего сойти с ума!» — эта строчка из спектакля словно символизирует муки героини.

Режиссура и исполнение

Режиссёр Владимир Кузьмин создал не просто монодраму, а настоящий крик души. Главную роль исполняет Елена Грушина, которая мастерски передает эмоциональные переживания Пиаф, показывая её стремление к простому человеческому счастью и глубокую душевную боль.

Кому понравится спектакль

Спектакль станет интересным для тех, кто увлекается психологическими портретами и жизнью известных личностей. Глубина чувств и искренность персонажа позволяют зрителям соприкоснуться с внутренним миром великой певицы.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю на сцене Театральной Долины!

Июнь
8 июня понедельник
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1400 ₽

