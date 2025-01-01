«Равнодушный красавец» — шедевр классика французской литературы Жана Кокто

«Равнодушный красавец» — это шедевр классика французской литературы Жана Кокто, который погружает зрителей в сложный мир человеческих отношений. Спектакль рассказывает о ЖЕНЩИНЕ, оказавшейся между любовью и безразличием, надеждой и обманом. Это история о внутреннем выборе: предать себя или выбрать себя. Знакомая картина для многих из нас, не правда ли?

О спектакле

Режиссёр спектакля — Эриэль Гаврилов, известный своими глубокими и эмоциональными постановками. Главную роль исполняет талантливая актриса Светлана Позднышева, чья игра завораживает и заставляет задуматься о вечных вопросах жизни и любви.

Дискуссия после спектакля

После просмотра «Равнодушного красавца» зрителей ждет уникальная возможность обсудить увиденное. В дискуссии примут участие не только актриса и режиссёр, но и психолог. Это шанс получить новые взгляды на сложные темы, поднятые в спектакле.

Не упустите возможность!

Не пропустите этот увлекательный психологический моноспектакль, который заставит вас задуматься о собственных выборах и чувствах. Приходите и присоединяйтесь к обсуждению!