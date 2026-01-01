Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рави_Пишет. Сердце дракона
Киноафиша Рави_Пишет. Сердце дракона

Спектакль Рави_Пишет. Сердце дракона

18+
Возраст 18+

О спектакле

Новая программа поэтессы Тани Равиловой

Поэтесса Таня Равилова и её проект #рави_пишет представляют новую программу «Сердце дракона». Эта уникальная постановка посвящена страсти к жизни, вере в себя и смелости расправить крылья. В ней раскрывается тема того, как приручить и полюбить своего внутреннего дракона.

Поэтический рок-н-ролл

Традиционные концерты проекта #рави_пишет всегда отличаются поэтическим рок-н-роллом. Зрители смогут стать участниками интерактивного диалога, который включает в себя смех, слёзы и, конечно, живую музыку от композитора Andy Kay.

Знакомые и новые стихи

В программе будут как уже полюбившиеся стихи, такие как «хорошими жёнами», «мама кричит», «а ты чего себя так не любишь», так и совершенно новые работы. Каждый из этих текстов наполнен эмоциями и жизненной правдой.

Энергия сердца дракона

Сердце дракона бьется, кричит, смеется и стучит! Эта программа обещает стать ярким событием для всех поклонников поэзии и живой музыки.

Не пропустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль!

Купить билет на спектакль Рави_Пишет. Сердце дракона

Помощь с билетами
В других городах
Март
4 марта среда
19:00
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
5 марта четверг
19:00
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Евгений Онегин. Урок русской литературы. Часть первая
16+
Драма
Евгений Онегин. Урок русской литературы. Часть первая
22 апреля в 19:00 Большой театр кукол
от 800 ₽
Ловец слов
16+
Премьера Драма
Ловец слов
18 апреля в 19:00 Театр Поколений
от 1500 ₽
Гулливер в стране лилипутов
6+
Детский Кукольный
Гулливер в стране лилипутов
7 марта в 14:00 Театр марионеток им. Деммени
от 600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше