Спектакль Рави_Пишет. Сердце дракона

Новая программа поэтессы Тани Равиловой

Поэтесса Таня Равилова и её проект #рави_пишет представляют новую программу «Сердце дракона». Эта уникальная постановка посвящена страсти к жизни, вере в себя и смелости расправить крылья. В ней раскрывается тема того, как приручить и полюбить своего внутреннего дракона.

Поэтический рок-н-ролл

Традиционные концерты проекта #рави_пишет всегда отличаются поэтическим рок-н-роллом. Зрители смогут стать участниками интерактивного диалога, который включает в себя смех, слёзы и, конечно, живую музыку от композитора Andy Kay.

Знакомые и новые стихи

В программе будут как уже полюбившиеся стихи, такие как «хорошими жёнами», «мама кричит», «а ты чего себя так не любишь», так и совершенно новые работы. Каждый из этих текстов наполнен эмоциями и жизненной правдой.

Энергия сердца дракона

Сердце дракона бьется, кричит, смеется и стучит! Эта программа обещает стать ярким событием для всех поклонников поэзии и живой музыки.

Не пропустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль!