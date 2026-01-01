Спектакль Рави_Пишет. Сердце дракона

Поэтесса Таня Равилова и её проект #рави_пишет представляют новую программу «Сердце дракона». Эта уникальная постановка посвящена страсти к жизни, вере в себя и смелости расправить крылья. В ней раскрывается тема того, как приручить и полюбить своего внутреннего дракона.
Традиционные концерты проекта #рави_пишет всегда отличаются поэтическим рок-н-роллом. Зрители смогут стать участниками интерактивного диалога, который включает в себя смех, слёзы и, конечно, живую музыку от композитора Andy Kay.
В программе будут как уже полюбившиеся стихи, такие как «хорошими жёнами», «мама кричит», «а ты чего себя так не любишь», так и совершенно новые работы. Каждый из этих текстов наполнен эмоциями и жизненной правдой.
Сердце дракона бьется, кричит, смеется и стучит! Эта программа обещает стать ярким событием для всех поклонников поэзии и живой музыки.
Не пропустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль!