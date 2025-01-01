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Равиль Ислямов
Билеты от 1000₽
Киноафиша Равиль Ислямов

Равиль Ислямов

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Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Равилем Ислямовым и Шолпан Барлыковой в Москве

Приглашаем вас на захватывающий концерт, где талантливый скрипач Равиль Ислямов и виртуозная пианистка Шолпан Барлыкова представят программу, полную эмоций и мастерства. Оба музыканта являются лауреатами международных и всероссийских конкурсов, что гарантирует высокое качество исполнения.

Программа вечера

В концерте прозвучат произведения известных композиторов:

  • Э. Изаи — Соната для скрипки соло №3 «Баллада», ре минор
  • А. Хинастера — Пампеана №1 для скрипки и фортепиано, ор. 16
  • С. С. Прокофьев — Соната для скрипки и фортепиано №2, ре мажор, ор. 94
  • Г. Венявский
    • Легенда, op. 17
    • Концертный полонез, ре мажор, op. 4

Интересные факты

Соната Прокофьева была написана в 1942 году, во время Второй мировой войны, и отражает сложные эмоциональные переживания композитора. А Легенда Венявского, ставшая визитной карточкой многих скрипачей, отличается своей виртуозной техникой и выразительной мелодией.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением классических произведений в исполнении выдающихся музыкантов. Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
19:00 от 1000 ₽

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