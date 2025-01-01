Музыкальный вечер с Равилем Ислямовым и Шолпан Барлыковой в Москве

Приглашаем вас на захватывающий концерт, где талантливый скрипач Равиль Ислямов и виртуозная пианистка Шолпан Барлыкова представят программу, полную эмоций и мастерства. Оба музыканта являются лауреатами международных и всероссийских конкурсов, что гарантирует высокое качество исполнения.

Программа вечера

В концерте прозвучат произведения известных композиторов:

Э. Изаи — Соната для скрипки соло №3 «Баллада», ре минор

— Соната для скрипки соло №3 «Баллада», ре минор А. Хинастера — Пампеана №1 для скрипки и фортепиано, ор. 16

— Пампеана №1 для скрипки и фортепиано, ор. 16 С. С. Прокофьев — Соната для скрипки и фортепиано №2, ре мажор, ор. 94

— Соната для скрипки и фортепиано №2, ре мажор, ор. 94 Г. Венявский — Легенда, op. 17 Концертный полонез, ре мажор, op. 4

—

Интересные факты

Соната Прокофьева была написана в 1942 году, во время Второй мировой войны, и отражает сложные эмоциональные переживания композитора. А Легенда Венявского, ставшая визитной карточкой многих скрипачей, отличается своей виртуозной техникой и выразительной мелодией.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением классических произведений в исполнении выдающихся музыкантов. Ждем вас на концерте!