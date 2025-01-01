Приглашаем вас на захватывающий концерт, где талантливый скрипач Равиль Ислямов и виртуозная пианистка Шолпан Барлыкова представят программу, полную эмоций и мастерства. Оба музыканта являются лауреатами международных и всероссийских конкурсов, что гарантирует высокое качество исполнения.
В концерте прозвучат произведения известных композиторов:
Соната Прокофьева была написана в 1942 году, во время Второй мировой войны, и отражает сложные эмоциональные переживания композитора. А Легенда Венявского, ставшая визитной карточкой многих скрипачей, отличается своей виртуозной техникой и выразительной мелодией.
Не упустите возможность насладиться живым исполнением классических произведений в исполнении выдающихся музыкантов. Ждем вас на концерте!