Равиль Ислямов. Вивальди и Пьяццолла: путешествие по временам года

Музыкальный вечер с Равилем Ислямовым в Москве

Не упустите возможность насладиться замечательным концертом, который состоится в ближайшие дни. В этом вечере примет участие Равиль Ислямов, заслуженный лауреат международных премий и всероссийских конкурсов, известный своей виртуозной игрой на скрипке.

Камерный оркестр Vera Arte

В программе выступления также примет участие Камерный оркестр Vera Arte, который порадует зрителей своими мастерски исполненными произведениями. Коллектив славится высоким уровнем исполнения и богатым репертуаром.

Программное содержание

В концерте прозвучат шедевры двух великих композиторов: Антонио Вивальди и Астор Пьяццолла. Вивальди, итальянский композитор барокко, известен своими яркими мелодиями и виртуозными скрипичными партиями, а Пьяццолла, аргентинский композитор, привнес в музыку элементы танго, создавая уникальный стиль, который завоевал сердца слушателей по всему миру.

Интересные факты

Произведения Вивальди, такие как «Времена года», остаются не только классикой, но и популярными в современных интерпретациях.

Астор Пьяццолла считается основателем нового направления в музыке — «nuevo tango», который сочетает классические и народные музыкальные традиции.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Зрители смогут насладиться не только великолепной музыкой, но и атмосферой, которую создаст талантливый коллектив.