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Равиль Ислямов. Вивальди и Пьяццолла: путешествие по временам года
Билеты от 1000₽
Киноафиша Равиль Ислямов. Вивальди и Пьяццолла: путешествие по временам года

Равиль Ислямов. Вивальди и Пьяццолла: путешествие по временам года

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Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Равилем Ислямовым в Москве

Не упустите возможность насладиться замечательным концертом, который состоится в ближайшие дни. В этом вечере примет участие Равиль Ислямов, заслуженный лауреат международных премий и всероссийских конкурсов, известный своей виртуозной игрой на скрипке.

Камерный оркестр Vera Arte

В программе выступления также примет участие Камерный оркестр Vera Arte, который порадует зрителей своими мастерски исполненными произведениями. Коллектив славится высоким уровнем исполнения и богатым репертуаром.

Программное содержание

В концерте прозвучат шедевры двух великих композиторов: Антонио Вивальди и Астор Пьяццолла. Вивальди, итальянский композитор барокко, известен своими яркими мелодиями и виртуозными скрипичными партиями, а Пьяццолла, аргентинский композитор, привнес в музыку элементы танго, создавая уникальный стиль, который завоевал сердца слушателей по всему миру.

Интересные факты

  • Произведения Вивальди, такие как «Времена года», остаются не только классикой, но и популярными в современных интерпретациях.
  • Астор Пьяццолла считается основателем нового направления в музыке — «nuevo tango», который сочетает классические и народные музыкальные традиции.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Зрители смогут насладиться не только великолепной музыкой, но и атмосферой, которую создаст талантливый коллектив.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 декабря
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
19:00 от 1000 ₽

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