Равель. Болеро. Концерт №1. Вагнер. Полет валькирий. Лист. Концерт №1

​Государственный Кремлевский Оркестр Художественный руководитель и главный дирижер - Константин Чудовский В программе: М. Равель "Болеро", М 81 Концерт № 1 для фортепиано с оркестром соль мажор, М 83 Ф. Лист Концерт № 1 для фортепиано с оркестром ми бемоль мажор, S.124 К. Сен-Санс "Вакханалия" из оперы "Самсон и Далила" Симфоническая поэма "Dance macabre" Р. Вагнер "Полет валькирий" из оперы "Валькирия" Вступление и Смерть Изольды из оперы "Тристан и Изольда" 28 сентября в Большом зале Консерватории прозвучат одни из самых популярных произведений М. Равеля, Ф. Листа и Р. Вагнера. В программе вечера - музыка крупнейшего французского композитора и великолепного мастера музыкального колорита - М. Равеля. Вниманию слушателей будет представлено самое популярное произведение композитора - "Болеро", заказанное знаменитой танцовщицей Идой Рубинштейн в качестве музыки к балету. Грандиозные оркестровые вариации на фоне повторяющегося остинатного ритма и сейчас неизменно завораживают слушателей. Также в программе - одно из наиболее известных и популярных произведений Ф. Листа. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, которое отличается потрясающими техническими сложностями и яркими, запоминающимися мелодиями, а также сочетает в себе элементы романтизма и пафоса. Дополнят программу знаменитый "Полёт валькирий" из оперы "Валькирия" Р. Вагнера и Вакханалия из оперы «Самсон и Далила», с ее чарующими восточными интонациями, ставшая визитной карточкой французского композитора Камиля Сен-Санса.