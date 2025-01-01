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Равель. Болеро. Концерт №1. Вагнер. Полет валькирий. Лист. Концерт №1
Билеты от 800₽
Киноафиша Равель. Болеро. Концерт №1. Вагнер. Полет валькирий. Лист. Концерт №1

Равель. Болеро. Концерт №1. Вагнер. Полет валькирий. Лист. Концерт №1

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

​Государственный Кремлевский Оркестр Художественный руководитель и главный дирижер - Константин Чудовский В программе: М. Равель "Болеро", М 81 Концерт № 1 для фортепиано с оркестром соль мажор, М 83 Ф. Лист Концерт № 1 для фортепиано с оркестром ми бемоль мажор, S.124 К. Сен-Санс "Вакханалия" из оперы "Самсон и Далила" Симфоническая поэма "Dance macabre" Р. Вагнер "Полет валькирий" из оперы "Валькирия" Вступление и Смерть Изольды из оперы "Тристан и Изольда" 28 сентября в Большом зале Консерватории прозвучат одни из самых популярных произведений М. Равеля, Ф. Листа и Р. Вагнера. В программе вечера - музыка крупнейшего французского композитора и великолепного мастера музыкального колорита - М. Равеля. Вниманию слушателей будет представлено самое популярное произведение композитора - "Болеро", заказанное знаменитой танцовщицей Идой Рубинштейн в качестве музыки к балету. Грандиозные оркестровые вариации на фоне повторяющегося остинатного ритма и сейчас неизменно завораживают слушателей. Также в программе - одно из наиболее известных и популярных произведений Ф. Листа. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, которое отличается потрясающими техническими сложностями и яркими, запоминающимися мелодиями, а также сочетает в себе элементы романтизма и пафоса. Дополнят программу знаменитый "Полёт валькирий" из оперы "Валькирия" Р. Вагнера и Вакханалия из оперы «Самсон и Далила», с ее чарующими восточными интонациями, ставшая визитной карточкой французского композитора Камиля Сен-Санса.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
19:00 от 800 ₽

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