В центре внимания альтернативной сцены

Ravanna — одна из самых востребованных групп на альтернативной сцене, чьи песни неизменно попадают в топ чарты и получают статус платиновых. Их музыка — это не просто хиты, это откровенные и искренние тексты, которые находят отклик у слушателей всех возрастов.

Вокал и тексты, которые проникают в сердце

Группа известна своим уникальным звучанием: надрывный вокал и мощные эмоции, передаваемые через музыку, делают каждый концерт незабываемым. Вокал Ника Черникова становится настоящим катализатором чувств, а тексты — настоящим посланием к слушателю.

Новый альбом и старые хиты

В рамках большого тура группа представит не только новый альбом, но и исполнит проверенные хиты, такие как «Жги», «Уходя уходи» и «Танцпол». Зрители смогут насладиться как новыми треками, так и теми композициями, которые уже давно полюбились фанатам.

Тур, который нельзя пропустить

Не упустите шанс увидеть одну из самых ярких групп альтернативной сцены вживую. Ravanna привнесет в каждый концерт свою энергетику, драйв и мощные эмоции, обещая вам невероятное музыкальное путешествие.