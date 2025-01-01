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Ravanna
Киноафиша Ravanna

Ravanna

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

В центре внимания альтернативной сцены

Ravanna — одна из самых востребованных групп на альтернативной сцене, чьи песни неизменно попадают в топ чарты и получают статус платиновых. Их музыка — это не просто хиты, это откровенные и искренние тексты, которые находят отклик у слушателей всех возрастов.

Вокал и тексты, которые проникают в сердце

Группа известна своим уникальным звучанием: надрывный вокал и мощные эмоции, передаваемые через музыку, делают каждый концерт незабываемым. Вокал Ника Черникова становится настоящим катализатором чувств, а тексты — настоящим посланием к слушателю.

Новый альбом и старые хиты

В рамках большого тура группа представит не только новый альбом, но и исполнит проверенные хиты, такие как «Жги», «Уходя уходи» и «Танцпол». Зрители смогут насладиться как новыми треками, так и теми композициями, которые уже давно полюбились фанатам.

Тур, который нельзя пропустить

Не упустите шанс увидеть одну из самых ярких групп альтернативной сцены вживую. Ravanna привнесет в каждый концерт свою энергетику, драйв и мощные эмоции, обещая вам невероятное музыкальное путешествие.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 26 сентября
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
19:00 от 1400 ₽
Казань, 30 сентября
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
20:00 от 1400 ₽
Пермь, 4 октября
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
19:00 от 1400 ₽
Екатеринбург, 5 октября
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
20:00 от 1400 ₽
Новосибирск, 11 октября
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
19:00 от 1400 ₽
Омск, 14 октября
Викинг Омск, просп. Карла Маркса, 18/7
20:00 от 1400 ₽
Челябинск, 17 октября
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
20:00 от 1400 ₽
Уфа, 18 октября
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
19:00 от 1400 ₽
Самара, 19 октября
Бар без названия Самара, Братьев Коростелевых, 170
19:00 от 1400 ₽
Волгоград, 21 октября
Ferrum Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 2/1
20:00 от 1400 ₽
Краснодар, 24 октября
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
20:00 от 1400 ₽
Ростов-на-Дону, 25 октября
Подземка Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3, ДК «Ростсельмаш»
19:00 от 1400 ₽
Кроп-арена Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 270/1
19:00 от 1400 ₽
Воронеж, 26 октября
Клуб 12 Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
19:00 от 1400 ₽

В ближайшие дни

Николай Гринько
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18 сентября в 20:00 Хитрый лис
от 1200 ₽
10 лет группе: Биртман
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Поп Шансон
10 лет группе: Биртман
5 декабря в 19:00 Milo Concert Hall
от 2000 ₽
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Оркестр CAGMO. Симфония Лана Дель Рей и Адель при свечах
25 ноября в 19:00 Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича
от 2800 ₽
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