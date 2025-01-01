Концерт группы Ravanna в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге пройдет долгожданный концерт группы Ravanna. Музыканты, во главе с фронтменом Ником Черниковым, представят новый альбом и проверенные хиты, такие как «Жги», «Уходя уходи» и «Танцпол». Это событие будет особенно интересно поклонникам искренних текстов и мощного вокала.

О группе Ravanna

Ravanna — одна из самых востребованных групп на альтернативной сцене. Их песни регулярно занимают верхние строчки хит-парадов и получают статус платиновых. Надрывный вокал Ника Черникова вместе с искренними текстами находят отклик у широкой аудитории, независимо от возраста.

Новый альбом и тур

Этой осенью Ravanna отправляется в большой тур с презентацией своего нового альбома. Кроме того, слушатели смогут вновь насладиться всеми любимыми хитами, которые стали классикой альтернативной музыки. Не упустите возможность увидеть их живьем и ощутить атмосферу настоящего рок-концерта!