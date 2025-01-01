Приглашаем вас на незабываемый вечер в Esse Jazz Club! 16 ноября здесь прозвучит концерт Ratatouille Manouche Orchestra, который представит вам уникальную программу, полную французского шансон и мелодий из культовых фильмов.
В основе программы — дань уважения двум легендам джаза: виртуозному гитаристу Django Reinhardt и скрипачу Stéphane Grappelli. Именно благодаря им в 30-х годах ХХ века возник новый музыкальный стиль — Gypsy swing (цыганский джаз). Вдохновленная этим стилем, музыка быстро завоевала популярность по всему миру и оказала значительное влияние на множество последующих музыкальных направлений.
На концерте вы сможете насладиться не только известными хитами, но и инструментальными композициями в стиле джаз-мануш. Мы уверены, что этот вечер перенесет вас в атмосферу уютных уличных кафе на Монмартре. Представьте, как вы вдыхаете аромат жареных каштанов, потягиваете молодое божоле и слушаете выступление уличных музыкантов.
В этом увлекательном путешествии вам будут сопровождать талантливые музыканты:
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Ждем вас в Esse Jazz Club!