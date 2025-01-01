Музыка, которая объединяет: Концерт Ratatouille Manouche Orchestra в Esse Jazz Club

Приглашаем вас на незабываемый вечер в Esse Jazz Club! 16 ноября здесь прозвучит концерт Ratatouille Manouche Orchestra, который представит вам уникальную программу, полную французского шансон и мелодий из культовых фильмов.

Вдохновение от великих мастеров

В основе программы — дань уважения двум легендам джаза: виртуозному гитаристу Django Reinhardt и скрипачу Stéphane Grappelli. Именно благодаря им в 30-х годах ХХ века возник новый музыкальный стиль — Gypsy swing (цыганский джаз). Вдохновленная этим стилем, музыка быстро завоевала популярность по всему миру и оказала значительное влияние на множество последующих музыкальных направлений.

Атмосфера Парижа в Esse Jazz Club

На концерте вы сможете насладиться не только известными хитами, но и инструментальными композициями в стиле джаз-мануш. Мы уверены, что этот вечер перенесет вас в атмосферу уютных уличных кафе на Монмартре. Представьте, как вы вдыхаете аромат жареных каштанов, потягиваете молодое божоле и слушаете выступление уличных музыкантов.

Состав оркестра

В этом увлекательном путешествии вам будут сопровождать талантливые музыканты:

Лера Колобова – вокал

– вокал Сергей Проворов – гитара

– гитара Араик Родица – гитара

– гитара Ирина Николова – скрипка

– скрипка Даниил Устинов – контрабас

– контрабас Григорий Половинка – баян

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Ждем вас в Esse Jazz Club!