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Ratatouille Manouche Orchestra
Киноафиша Ratatouille Manouche Orchestra

Ratatouille Manouche Orchestra

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка, которая объединяет: Концерт Ratatouille Manouche Orchestra в Esse Jazz Club

Приглашаем вас на незабываемый вечер в Esse Jazz Club! 16 ноября здесь прозвучит концерт Ratatouille Manouche Orchestra, который представит вам уникальную программу, полную французского шансон и мелодий из культовых фильмов.

Вдохновение от великих мастеров

В основе программы — дань уважения двум легендам джаза: виртуозному гитаристу Django Reinhardt и скрипачу Stéphane Grappelli. Именно благодаря им в 30-х годах ХХ века возник новый музыкальный стиль — Gypsy swing (цыганский джаз). Вдохновленная этим стилем, музыка быстро завоевала популярность по всему миру и оказала значительное влияние на множество последующих музыкальных направлений.

Атмосфера Парижа в Esse Jazz Club

На концерте вы сможете насладиться не только известными хитами, но и инструментальными композициями в стиле джаз-мануш. Мы уверены, что этот вечер перенесет вас в атмосферу уютных уличных кафе на Монмартре. Представьте, как вы вдыхаете аромат жареных каштанов, потягиваете молодое божоле и слушаете выступление уличных музыкантов.

Состав оркестра

В этом увлекательном путешествии вам будут сопровождать талантливые музыканты:

  • Лера Колобова – вокал
  • Сергей Проворов – гитара
  • Араик Родица – гитара
  • Ирина Николова – скрипка
  • Даниил Устинов – контрабас
  • Григорий Половинка – баян

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Ждем вас в Esse Jazz Club!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
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