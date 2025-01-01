Меню
Расул Чабдаров
Билеты от 2000₽
Расул Чабдаров

Расул Чабдаров

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте

Приглашаем вас на стендап концерт Расула Чабдарова в Standup Club на Трубной

Это уникальная возможность увидеть одного из самых ярких представителей современного стендапа в живом исполнении.

О Расуле Чабдарове

Расул Чабдаров — талантливый комик, известный своим остроумным и жизненным юмором. Его выступления всегда полны ярких наблюдений и необычных историй, которые заставляют зрителей смеяться до слез. Он уже зарекомендовал себя на различных сценах и в популярных Comedy Shows.

Что ожидать от выступления

На концерте Расул представит новый программный материал, который затронет актуальные темы из жизни обычного человека. Его стиль — это сочетание иронии и искренности, что делает каждое его шоу неповторимым. Готовьтесь к отличному настроению и зарядитесь положительными эмоциями!

Информация для зрителей

Standup Club на Трубной — это уютное место, где можно насладиться живым общением с комиками и атмосферой творчества. Не упустите шанс провести вечер в компании хороших шуток и задорного смеха. Билеты можно приобрести на официальном сайте клуба.

Купить билет на концерт Расул Чабдаров

Декабрь
14 декабря воскресенье
21:00
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
от 2000 ₽

Расул Чабдаров

