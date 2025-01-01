Меню
О концерте/спектакле

Расул Чабдаров: Стендап-концерт в Standup Café

Приготовьтесь к вечеру, наполненному смехом и остроумными шутками! На сцене Standup Café выступит известный комик Расул Чабдаров, который порадует зрителей своим уникальным стилем и неповторимым юмором.

О художнике

Расул Чабдаров — яркий представитель современного стендапа в России. Его выступления завораживают публику не только харизматичным обаянием, но и умением находить смешное в повседневной жизни. Чабдаров активно участвует в различных комедийных шоу и конкурсах, что делает его творчество знакомым широкой аудитории.

Что ожидать

На концерте вы услышите свежие шутки и наблюдения, которые заставят вас смеяться до слез. Расул обыгрывает темы, знакомые каждому, делая акцент на универсальных ситуациях, и при этом не забывает о своей индивидуальности.

Уникальная атмосфера

Standup Café — это не только возможность увидеть комика вживую, но и насладиться уютной атмосферой заведения. Здесь всегда рады гостям, и каждый вечер превращается в незабываемый праздник для любителей смеха.

Не упустите шанс провести вечер в компании талантливого комика и зарядиться позитивом. Билеты на концерт Расула Чабдарова уже в продаже, спешите приобрести их, пока есть свободные места!

Сентябрь
22 сентября понедельник
21:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 1500 ₽

Фотографии

