Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Расул Чабдаров
Билеты от 2000₽
Киноафиша Расул Чабдаров

Расул Чабдаров

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Уникальное стендап-шоу с Расулом Чабдаровым в Stand Up Патрики

Расул Чабдаров — один из самых популярных стендап-комиков страны и соведущий известных шоу «Решалы», «История на ночь» и «Комьюнити». Его выступления всегда полны искрометного юмора и остроумных наблюдений, которые заставят вас смеяться до слез.

О программе

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы, что предоставляет возможность насладиться атмосферой заведения и подготовиться к вечеру смеха. Важно отметить, что входные билеты не привязаны к определённым местам за барной стойкой. Однако опытные менеджеры зала помогут разместиться комфортно и уютно.

Оформление групповых заказов

Если вы планируете посетить шоу в компании, настоятельно рекомендуем приобретать билеты одним заказом на всех участников. В случае, если билеты приобретаются на разные имена, обязательно сообщите об этом заранее, чтобы вас смогли разместить вместе за одним столом.

Не упустите возможность провести вечер в компании талантливого комика и насладиться качественным стендапом! Улыбка гарантирована.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 сентября
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
21:30 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Что у вас случилось?
18+
Юмор
Что у вас случилось?
17 сентября в 21:00 Standup Club на Трубной
от 1500 ₽
Алена Апина
18+
Эстрада
Алена Апина
7 ноября в 20:00 МТ Music Bar
от 3500 ₽
Рахманинов. Третий концерт и Третья симфония
0+
Классическая музыка
Рахманинов. Третий концерт и Третья симфония
10 июня в 19:00 Дом музыки
от 400 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше