Уникальное стендап-шоу с Расулом Чабдаровым в Stand Up Патрики

Расул Чабдаров — один из самых популярных стендап-комиков страны и соведущий известных шоу «Решалы», «История на ночь» и «Комьюнити». Его выступления всегда полны искрометного юмора и остроумных наблюдений, которые заставят вас смеяться до слез.

О программе

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы, что предоставляет возможность насладиться атмосферой заведения и подготовиться к вечеру смеха. Важно отметить, что входные билеты не привязаны к определённым местам за барной стойкой. Однако опытные менеджеры зала помогут разместиться комфортно и уютно.

Оформление групповых заказов

Если вы планируете посетить шоу в компании, настоятельно рекомендуем приобретать билеты одним заказом на всех участников. В случае, если билеты приобретаются на разные имена, обязательно сообщите об этом заранее, чтобы вас смогли разместить вместе за одним столом.

Не упустите возможность провести вечер в компании талантливого комика и насладиться качественным стендапом! Улыбка гарантирована.