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Расул Чабдаров
Киноафиша Расул Чабдаров

Расул Чабдаров

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Сольный концерт Расула Чабдарова в Ростове-на-Дону

Популярный стендап-комик, участник проекта «Решалы» и резидент юмористических шоу на ТНТ, Расул Чабдаров, готов порадовать ростовскую публику своим сольным концертом! Это уникальная возможность увидеть вживую одного из самых выдающихся комиков России.

Что ожидать от выступления?

В программе концерта — настоящий мужской взгляд на вызовы повседневности. Расул Чабдаров предложит зрителям искрометные шутки, которые будут приправлены пикантной остротой Кавказа. Его стиль сочетает глубокий юмор и живую энергетику, что делает каждое выступление незабываемым.

Не упустите шанс!

Приходите на концерт Расула Чабдарова и подготовьтесь к вечеру, полному смеха и позитива!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 октября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 1600 ₽
Казань, 10 октября
КЦ «Сайдаш» Казань, Николая Ершова, 57а
19:00 от 1600 ₽
Нижний Новгород, 11 октября
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
19:00 от 1600 ₽
Пермь, 25 октября
ДК Калинина Пермь, Куйбышева, 140а
19:00 от 1600 ₽
Челябинск, 26 октября
Центр международной торговли Челябинск, просп. Ленина, 35
19:00 от 1800 ₽
Екатеринбург, 14 ноября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1800 ₽
Уфа, 16 ноября
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
19:00 от 1800 ₽
Краснодар, 27 ноября
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
19:00 от 2000 ₽
Новосибирск, 5 декабря
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
19:00 от 1600 ₽
Красноярск, 6 декабря
Афонтовский Красноярск, Афонтовский пер., 7
19:00 от 1600 ₽

Фотографии

Расул Чабдаров

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