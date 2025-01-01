Сольный концерт Расула Чабдарова в Ростове-на-Дону

Популярный стендап-комик, участник проекта «Решалы» и резидент юмористических шоу на ТНТ, Расул Чабдаров, готов порадовать ростовскую публику своим сольным концертом! Это уникальная возможность увидеть вживую одного из самых выдающихся комиков России.

Что ожидать от выступления?

В программе концерта — настоящий мужской взгляд на вызовы повседневности. Расул Чабдаров предложит зрителям искрометные шутки, которые будут приправлены пикантной остротой Кавказа. Его стиль сочетает глубокий юмор и живую энергетику, что делает каждое выступление незабываемым.

Не упустите шанс!

Приходите на концерт Расула Чабдарова и подготовьтесь к вечеру, полному смеха и позитива!