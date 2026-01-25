Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Расул Чабдаров. Стендап-концерт
Киноафиша Расул Чабдаров. Стендап-концерт

Расул Чабдаров. Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте

Сольный концерт Расула Чабдарова в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на сольный концерт талантливого комика и актера Расула Чабдарова, который пройдет в Stage Standup Club. Этот вечер обещает стать незабываемым событием для всех любителей стендап-комедии.

Расул Чабдаров - известный участник Образовательно-развлекательного подкаста «История на ночь», а также звезда интернет-сериала «В ритме колбасы». Его мастерство и обаяние уже завоевали сердца зрителей, благодаря участию в популярных телевизионных проектах на канале ТНТ, таких как Stand Up, Comedy Баттл и Открытый Микрофон.

Не упустите возможность насладиться оригинальным юмором и остроумными наблюдениями Расула. Этот концерт – идеальная возможность для отдыха и развлечения, причем здесь каждый найдет что-то для себя. Билеты уже в продаже, и их количество ограничено, так что торопитесь!

Подготовьтесь к вечеру смеха и позитивной энергии в компании талантливого комика и его яркого выступления!

Купить билет на концерт Расул Чабдаров. Стендап-концерт

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
3 апреля пятница
19:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 2500 ₽
21:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»

Фотографии

Расул Чабдаров. Стендап-концерт

В ближайшие дни

Оркестр под звездами «Linkin Park Symphony»
6+
Живая музыка
Оркестр под звездами «Linkin Park Symphony»
24 апреля в 21:00 Планетарий
от 1500 ₽
Алиса в Зазеркалье
6+
Классическая музыка
Алиса в Зазеркалье
15 марта в 15:00 Капелла Санкт-Петербурга
от 500 ₽
Органный вторник
6+
Классическая музыка
Органный вторник
21 апреля в 20:00 Анненкирхе
от 900 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше