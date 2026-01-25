Расул Чабдаров. Стендап-концерт

Сольный концерт Расула Чабдарова в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на сольный концерт талантливого комика и актера Расула Чабдарова, который пройдет в Stage Standup Club. Этот вечер обещает стать незабываемым событием для всех любителей стендап-комедии.

Расул Чабдаров - известный участник Образовательно-развлекательного подкаста «История на ночь», а также звезда интернет-сериала «В ритме колбасы». Его мастерство и обаяние уже завоевали сердца зрителей, благодаря участию в популярных телевизионных проектах на канале ТНТ, таких как Stand Up, Comedy Баттл и Открытый Микрофон.

Не упустите возможность насладиться оригинальным юмором и остроумными наблюдениями Расула. Этот концерт – идеальная возможность для отдыха и развлечения, причем здесь каждый найдет что-то для себя. Билеты уже в продаже, и их количество ограничено, так что торопитесь!

Подготовьтесь к вечеру смеха и позитивной энергии в компании талантливого комика и его яркого выступления!