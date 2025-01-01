Меню
Расул Чабдаров. Стендап-концерт
18+
Расул Чабдаров: Сольный стендап-концерт в Петербурге

Приглашаем вас на сольный концерт Расула Чабдарова, известного актера и комика, который приобрел популярность благодаря своему участию в образовательно-развлекательном подкасте «История на ночь» и интернет-сериалу «В ритме колбасы». Публика также помнит его выступления на телеканале ТНТ, в таких шоу, как Stand Up, Comedy Баттл и Открытый Микрофон.

На концерте Расул поделится своими уникальными наблюдениями о жизни, расскажет забавные истории и предложит зрителям взглянуть на обыденные вещи под новым углом. Его неподражаемый стиль и чувство юмора не оставят равнодушными ни одного зрителя.

Зачем идти?

Этот концерт — отличная возможность не только насладиться живым выступлением талантливого комика, но и провести вечер в компании единомышленников. Расул умело соединяет личные истории и социальные темы, что делает его выступление актуальным и интересным.

Не упустите шанс стать частью этого события и зарядится положительными эмоциями!

11 декабря четверг
19:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
2 января пятница
19:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 3000 ₽
21:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 3000 ₽

