Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Расул Чабдаров. StandUp. Сольный концерт
Билеты от 2000₽
Киноафиша Расул Чабдаров. StandUp. Сольный концерт

Расул Чабдаров. StandUp. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте

Расул Чабдаров: Сольный StandUp концерт в Москве

Не пропустите уникальное событие для любителей юмора — сольный концерт комика Расула Чабдарова в Москве! Этот талантливый артист, известный своими остроумными шутками и уникальным стилем, готов подарить зрителям незабываемый вечер смеха и позитива.

О артистe

Расул Чабдаров — один из самых ярких представителей современного StandUp в России. Его выступления отличаются искренностью и жизненным юмором, что делает их близкими и понятными зрителю. Чабдаров активно выступает не только в России, но и за ее пределами, завоевывая все больше поклонников.

Что ожидать на концерте?

На концерте прозвучат новые шутки и истории из жизни артиста, а также любимые номера, которые уже успели полюбиться публике. Расул обещает, что каждый зритель уйдет с улыбкой на лице и хорошим настроением.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте клуба "Космонавт" или в кассах. Не упустите возможность стать частью этого юмористического шоу!

Не забудьте!

Приходите с друзьями и готовьтесь к вечеру, полному смеха и позитива. Уверены, этот концерт станет одним из самых ярких событий осени!

Купить билет на концерт Расул Чабдаров. StandUp. Сольный концерт

Помощь с билетами
Январь
6 января вторник
18:30
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 2000 ₽

Фотографии

Расул Чабдаров. StandUp. Сольный концерт

В ближайшие дни

Электроёлка. Lumisfera и 5000 свечей
16+
Живая музыка
Электроёлка. Lumisfera и 5000 свечей
11 января в 19:00 Театр Эстрады
от 3000 ₽
Sax Show Михаила Леванова
16+
Джаз
Sax Show Михаила Леванова
29 марта в 20:00 Ритм-блюз
от 700 ₽
Порез на Собаке
16+
Рок
Порез на Собаке
7 февраля в 19:00 Base Club
от 2100 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше