Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Расул Чабдаров. Сольный концерт
Билеты от 1200₽
Киноафиша Расул Чабдаров. Сольный концерт

Расул Чабдаров. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Стендап-вечер в Coin Event Hall

Приглашаем вас на незабываемый стендап-вечер в Coin Event Hall – современном центре развлечений в самом сердце Москвы. Это заведение, расположенное на Пятницкой улице рядом с метро Добрынинская, славится своей уникальной атмосферой и качественным звуком, что делает его любимым местом для выступлений лучших комиков страны.

Звезды стендапа на одной сцене

Coin Event Hall стал стартовой площадкой для многих известных комиков. Здесь свои первые сольные концерты давали такие артисты, как Ольга Малащенко, Никита Шевчук и Василий Вакуленко. Также на этой сцене записывали свои программы такие мастера, как Слава Комисаренко, Идрак и Илья Соболев. Не пропустите шанс увидеть их живьем!

Комфортабельные условия для зрителей

Зрители стендапа отмечают быстрое обслуживание и разнообразие напитков, коктейлей и блюд в баре. Один из фанатов стендапа признался, что за последний месяц посетил концерты в Coin 8 раз! Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить за 30 минут до начала мероприятия.

Информация о мероприятии

  • Сбор гостей: с 18:30
  • Начало концерта: в 19:20
  • Стоимость билета: цена указана за весь диван целиком. Максимальное количество гостей на диване – не больше указанного числа мест.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного стендап-шоу и насладиться выступлениями лучших комиков страны!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Coin Event Hall Москва, Пятницкая, 71/5, стр. 2
19:00 от 1200 ₽
23 августа
Coin Event Hall Москва, Пятницкая, 71/5, стр. 2
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Расул Чабдаров. Сольный концерт

В ближайшие дни

Тур по барам Москвы (Чеховская)
18+
Вечеринка
Тур по барам Москвы (Чеховская)
2 августа в 20:30 Нить
от 2899 ₽
Rockin' Cellos. Хиты зарубежного рока для 10 виолончелей
6+
Рок Живая музыка
Rockin' Cellos. Хиты зарубежного рока для 10 виолончелей
7 ноября в 19:00 Дом музыки
от 1000 ₽
Шедевры органной музыки: Бах и Гендель
6+
Классическая музыка
Шедевры органной музыки: Бах и Гендель
7 августа в 20:00 Англиканская церковь Святого Андрея
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше