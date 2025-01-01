Расул Чабдаров. Сольный концерт

Стендап-вечер в Coin Event Hall

Приглашаем вас на незабываемый стендап-вечер в Coin Event Hall – современном центре развлечений в самом сердце Москвы. Это заведение, расположенное на Пятницкой улице рядом с метро Добрынинская, славится своей уникальной атмосферой и качественным звуком, что делает его любимым местом для выступлений лучших комиков страны.

Звезды стендапа на одной сцене

Coin Event Hall стал стартовой площадкой для многих известных комиков. Здесь свои первые сольные концерты давали такие артисты, как Ольга Малащенко, Никита Шевчук и Василий Вакуленко. Также на этой сцене записывали свои программы такие мастера, как Слава Комисаренко, Идрак и Илья Соболев. Не пропустите шанс увидеть их живьем!

Комфортабельные условия для зрителей

Зрители стендапа отмечают быстрое обслуживание и разнообразие напитков, коктейлей и блюд в баре. Один из фанатов стендапа признался, что за последний месяц посетил концерты в Coin 8 раз! Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить за 30 минут до начала мероприятия.

Информация о мероприятии

Сбор гостей: с 18:30

с 18:30 Начало концерта: в 19:20

в 19:20 Стоимость билета: цена указана за весь диван целиком. Максимальное количество гостей на диване – не больше указанного числа мест.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного стендап-шоу и насладиться выступлениями лучших комиков страны!