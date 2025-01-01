Меню
Расул Чабдаров. Проверочный стендап концерт
Билеты от 0₽
Киноафиша Расул Чабдаров. Проверочный стендап концерт

Расул Чабдаров. Проверочный стендап концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Расул Чабдаров: Проверочный стендап концерт в Standup Club на Трубной

Не пропустите уникальный стендап концерт «Проверочный» от талантливого комика Расула Чабдарова! Этот вечер обещает быть наполненным искренним юмором и глубокими размышлениями о жизни.

О спектакле

Расул Чабдаров — известный стендап-комик, который завоевал сердца зрителей остроумными шутками и умением легко находить общий язык с аудиторией. На своем проверочном концерте он обсудит самые актуальные темы, поднимет вопросы, которые волнуют каждого. Эта программа — не просто развлечение, а возможность взглянуть на привычные вещи под новым углом.

Почему стоит прийти?

  • Актуальность тем: Чабдаров затрагивает вопросы, близкие каждому.
  • Живое взаимодействие с аудиторией: готовьтесь к импровизации и весёлым поворотам!
  • Уникальный стиль: вас ждёт сочетание остроумия и глубоких наблюдений.

Где и когда?

Концерт пройдет в Standup Club на Трубной, одном из самых популярных мест для любителей стендапа в Москве. Подходите пораньше, чтобы насладиться атмосферой и настроиться на предстоящий вечер.

Не упустите возможность зарядиться позитивом и хорошим настроением на концерте Расула Чабдарова! Уверены, вас ждёт незабываемый вечер. Билеты хлопотно раскупаются, поэтому лучше заранее позаботиться о своем месте.

Купить билет на концерт Расул Чабдаров. Проверочный стендап концерт

14 декабря воскресенье
Декабрь
14 декабря воскресенье
21:00
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1

