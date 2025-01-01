Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Расул Чабдаров. Проверочный стендап концерт
Билеты от 2000₽
Киноафиша Расул Чабдаров. Проверочный стендап концерт

Расул Чабдаров. Проверочный стендап концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Расул Чабдаров: Проверочный стендап-концерт в Stand Up Store Moscow

Расул Чабдаров — один из самых ярких представителей российской комедийной сцены. Он стал известен благодаря своему уникальному стилю и способности находить смешное в повседневных ситуациях. Его выступления привлекают внимание не только шутками, но и глубокими наблюдениями о жизни. Чабдаров активно выступает на различных площадках и продолжает радовать своих поклонников новыми программами.

Что ожидать на концерте

На концерте в Stand Up Store зрителей ждет проверка новых шуток и материалов, которые ранее не были представлены публике. Будет возможность увидеть, как комик реагирует на живую реакцию аудитории и адаптирует свои выступления в реальном времени. Это значит, что каждый зритель станет неотъемлемой частью представления!

Билеты

Билеты на концерт можно приобрести на сайте Stand Up Store или в кассе театра. Не упустите шанс стать частью этого уникального стендап-вечера и зарядиться позитивом!

Приходите и наслаждайтесь смехом в компании талантливого комика!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
17:00 от 2000 ₽

Фотографии

Расул Чабдаров. Проверочный стендап концерт

В ближайшие дни

Женский юмор комиков с ТВ
18+
Юмор
Женский юмор комиков с ТВ
20 сентября в 18:30 Hidden Bar
от 1800 ₽
0+
Фолк
"Кто сказал дзынь?" Встреча вторая. Струнные приключения
4 октября в 11:00 Концертный зал «Зарядье»
Билеты
The Jazz Loft Band
18+
Джаз
The Jazz Loft Band
24 сентября в 20:00 Ритм-блюз
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше