Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Растем! Играем! Развиваемся!
Билеты от 950₽
Киноафиша Растем! Играем! Развиваемся!

Растем! Играем! Развиваемся!

6+
Возраст 6+
Билеты от 950₽

О концерте/спектакле

Развивающие занятия для детей в Сельском клубе поселка Северный

Приглашаем вас и ваших детей на увлекательные развивающие занятия, которые помогут в изучении окружающего мира и самопознания. Мы предлагаем уникальную программу, направленную на всестороннее развитие детей.

Темы занятий

  • Окружающий мир: Исследуем природу, животных и растения, знакомим детей с основами экологии.
  • Восприятие себя: Упражнения для формирования позитивного отношения к себе и развитию самосознания.
  • Развитие логики: Игры и задачи, которые помогут развить критическое мышление и аналитические способности.
  • Мышление: Занятия, направленные на развитие творческого и логического мышления.
  • Развитие моторики: Упражнения для мелкой и крупной моторики, которые способствуют улучшению координации.

Креативные аспекты

  • Изучаем цвета и формы: Через игры и творчество знакомим детей с основами цветовой палитры и геометрическими фигурами.
  • Постановка речи: Упражнения на развитие дикции и правильного произношения.
  • Логоритмика: Занятия с элементами музыки и ритма для улучшения речевых навыков.
  • Игры и творчество: Развивающие и творческие игры, которые делают занятия увлекательными и интересными.
  • Сказки: Чтение и инсценировка сказок для развития воображения и эмоционального интеллекта.

Каждое занятие - это увлекательное путешествие в мир знаний и творчества. Не упустите возможность подарить вашему ребенку незабываемые моменты и полезные навыки!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Сельский клуб поселка Северный Москва, Истринский р-н, пос. Северный, 24
10:30 от 950 ₽
28 июля
Сельский клуб поселка Северный Москва, Истринский р-н, пос. Северный, 24
10:30 от 950 ₽
29 июля
Сельский клуб поселка Северный Москва, Истринский р-н, пос. Северный, 24
10:30 от 950 ₽
30 июля
Сельский клуб поселка Северный Москва, Истринский р-н, пос. Северный, 24
10:30 от 950 ₽
31 июля
Сельский клуб поселка Северный Москва, Истринский р-н, пос. Северный, 24
10:30 от 950 ₽

В ближайшие дни

Свидание в Тишине
16+
Экскурсия
Свидание в Тишине
14 августа в 17:00 Музей «В Тишине»
от 3500 ₽
Политехническая экспозиция музея
0+
Интерактивный Исторические выставки
Политехническая экспозиция музея
12 августа в 15:00 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 500 ₽
Входной билет в музей Романовых
6+
Исторические выставки
Входной билет в музей Романовых
6 августа в 10:00 Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова
от 100 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше