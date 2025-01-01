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Расстройство. Чучело, ПвБГ
Киноафиша Расстройство. Чучело, ПвБГ

Расстройство. Чучело, ПвБГ

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Два ярких представителя современной альтернативной сцены вновь объединяются

Приготовьтесь к вечеру, который изменит ваше восприятие. Их музыка — это настоящая воронка, способная засосать в бездну отчаяния и саморазрушения.

Неизгладимый след в душе

Будьте готовы к тому, что после этой встречи ваша психика уже не будет прежней. Этот спектакль обещает оставить неизлечимый след в вашей душе. Порой, чтобы оценить свет, необходимо погрузиться в темноту.

Предупреждение: переосмысление жизни

Осторожно! Это представление может вызвать желание пересмотреть свою жизнь и, возможно, разочароваться в ней. Но именно в этом и заключается его магия — в умении заставить зрителя задуматься о глубинных вопросах существования.

Не упустите шанс

Не пропустите уникальную возможность стать частью этого необычного опыта. Приходите и позвольте себе погрузиться в мир, где каждое мгновение наполнено глубоким смыслом.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 26 октября
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
19:30 от 900 ₽
Пермь, 29 октября
Ё-бар Пермь, Дружбы, 34а
20:00 от 900 ₽
Екатеринбург, 30 октября
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
19:00 от 900 ₽
Челябинск, 31 октября
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
19:00 от 900 ₽
Самара, 3 ноября
Подвал Самара, Галактионовская, 46
20:00 от 900 ₽
Казань, 4 ноября
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
20:00 от 900 ₽
Воронеж, 7 ноября
Сто ручьев Воронеж, Кирова, 5
20:00 от 900 ₽
Волгоград, 8 ноября
Белая лошадь Волгоград, Островского, 5
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