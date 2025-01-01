Меню
Рассказы Шукшина
Киноафиша Рассказы Шукшина

Спектакль Рассказы Шукшина

Постановка
Театр Наций 18+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль «Рассказы Шукшина» в Государственном театре наций

Государственный театр наций представляет спектакль «Рассказы Шукшина», созданный всемирно известным латвийским режиссером Алвисом Херманисом. Этот театральный проект стал настоящим международным успехом, гастролируя по полмира и покоряя сердца зрителей различного возраста.

Живые истории от Василия Шукшина

Спектакль основан на рассказах талантливого писателя и режиссера Василия Шукшина, который мастерски отразил жизнь людей в российской глубинке. Тексты Шукшина полны иронии и юмора, но в них также преобладают трагические ноты обычных человеческих отношений. Уникальная режиссура Херманиса и звездный актерский состав создают идеальный баланс между сложным театральным рисунком и простыми, но глубокими историями.

Актерский состав и персонажи

Зрители смогут увидеть на сцене точные актерские образы ярких героев рассказов Шукшина. Каждый персонаж несет в себе частичку узнаваемости: зрители смогут узнать себя или своих знакомых в этих отношениях. Актеры стремятся не просто воспроизвести образы советских деревенских жителей, а понять и передать, что делает их такими, какими они есть.

Награды и признание

Спектакль «Рассказы Шукшина» стал лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска» в трех номинациях:

  • драма / спектакль большой формы
  • драма / мужская роль (Евгений Миронов)
  • драма / работа художника (Виктория Севрюкова)

Кроме того, спектакль был отмечен наградой «Хрустальная Турандот» в трех категориях, включая лучший спектакль и лучшую женскую роль (Чулпан Хаматова).

Международные гастроли

«Рассказы Шукшина» принимали участие в крупных театральных фестивалях Европы и мира, включая:

  • Венский фестиваль (Австрия)
  • Международный фестиваль в Хельсинки (Финляндия)
  • «Голландский фестиваль» (Амстердам)
  • Международный фестиваль в Лодзи (Польша)

Спектакль также гастролировал в таких городах, как Сантьяго (Чили), Нью-Йорк (США), Лондон (Великобритания) и многих других.

Рассказы, вошедшие в спектакль

В спектакль включены следующие рассказы Василия Шукшина:

  • Степкина любовь
  • Сапожки
  • Микроскоп
  • Игнаха приехал
  • Беспалый
  • Жена мужа в Париж провожала
  • Срезал
  • В воскресенье мать-старушка
  • Степка

Спектакль «Рассказы Шукшина» актуален не только для любителей театра, но и для всех, кто ищет искренности и понимания в человеческих отношениях.

Режиссер
Алвис Херманис
В ролях
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Юлия Свежакова
Павел Акимкин
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Наталья Ноздрина
Наталья Ноздрина

Фотографии

Рассказы Шукшина Рассказы Шукшина Рассказы Шукшина Рассказы Шукшина Рассказы Шукшина Рассказы Шукшина
