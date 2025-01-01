Спектакль Рассказы Альфии

Приключения маленькой Альфии. Спектакль Молодежного театра Уфы

Приглашаем вас на спектакль, который подарит зрителям множество увлекательных и озорных историй о маленькой девочке Альфии. Каждая из этих историй наполнена жизненными уроками и позволяет заглянуть в мир детской фантазии, наполненный необыкновенными приключениями.

Спектакль обещает быть не только интересным, но и поучительным, ведь события на сцене показывают, как важно видеть красоту в простых вещах и учиться на своих ошибках. Юные зрители смогут найти в персонажах свои отражения, а их родители вспомнят о беззаботных днях своего детства.

Премьера и детали

Премьера спектакля состоялась 25 июня 2024 года на камерной сцене. Чтобы зрители смогли лучше насладиться постановкой, продолжительность спектакля составит 1 час без антракта.

Возрастное ограничение

Спектакль предназначен для детей от 6 лет и старше, что делает его отличным выбором для семейного просмотра.