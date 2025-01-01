Меню
Расскажи мне: юмористическо-психологическое шоу
18+
Юмористически-психологическое шоу «Расскажи мне»

Приглашаем вас на уникальное шоу «Расскажи мне», где на одной сцене встречаются юмор и психология! В этом проекте участвуют:

  • Сергей Миленин — комик, чемпион Высшей лиги КВН и звезда различных шоу на ТНТ и СТС.
  • Екатерина Сидорова — психолог, готовая помочь вам разобраться в ваших проблемах.

Как это работает? Зрители могут анонимно писать свои проблемы или запросы на карточках, которые затем обсуждаются на сцене. Это не только возможность получить советы, но и порадоваться юмору и искренности.

О месте проведения

Шоу проходит в уютном Флэш баре, который был открыт командой КВН Флэш-Рояль, чемпионами 2023 года. Это заведение — не просто бар, где можно выпить и поесть, но и пространство для смеха и позитива. Здесь выступают комики из различных телевизионных и YouTube-проектов, что гарантирует вам отличный вечер!

Не упустите шанс стать частью этого уникального мероприятия, где юмор помогает находить решения. Ждем вас на шоу «Расскажи мне»!

