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Расскажи мне про Гренландию
Билеты от 2000₽
Киноафиша Расскажи мне про Гренландию

Спектакль Расскажи мне про Гренландию

Постановка
Практика 18+
Продолжительность 1 час
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Драма столкновений и надежд. История провинциальной школы

Спектакль Юрия Квятковского рассказывает о преподавательнице географии, которая приезжает в провинциальную школу с благими намерениями — изменить жизнь местных подростков к лучшему. Однако сакральные отношения «учитель — ученик» здесь обостряются до предела, превращаясь в поле столкновения мировоззрений. Детская ершистость и взрослое стремление к порядку сталкиваются в напряжённой и драматичной борьбе.

Основа и признание
Постановка создана по пьесе Ляли Петуховой и Сергея Азеева. Эскиз спектакля уже получил признание на лаборатории «Артхаб» в МХТ имени А.П. Чехова, где он завоевал высокие оценки. После доработки проект стал полноценным спектаклем в Школе-студии МХАТ, а теперь выходит в обновлённой редакции на сцене театра «Практика».

Визуальный стиль и молодые таланты
Над художественным оформлением спектакля работали участники объединения STARUHA2.0 — Марина Моторная, Степан Лысенко и Татьяна Осипова. Постановка является не только уникальной драматической работой, но и вкладом театра «Практика» в поддержку молодых артистов и открытие новых имён.

Тонкий диалог поколений
«Расскажи мне про Гренландию» — это размышление о том, что значит быть учителем, какова цена доверия и почему иногда взрослые проигрывают детям, несмотря на их добрые намерения. Спектакль открывает новые грани в диалоге поколений и заставляет задуматься о конфликте, который порой скрывает за собой путь к пониманию.

Режиссер
Юрий Квятковский
В ролях
Мария Карпова
Мария Карпова
Микита Воронов
Алина Рачковская
Елизавета Орлова
Полина Ежова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
20:00 от 2000 ₽

Фотографии

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