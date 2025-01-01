Спектакль Расскажи мне про Гренландию

Драма столкновений и надежд. История провинциальной школы

Спектакль Юрия Квятковского рассказывает о преподавательнице географии, которая приезжает в провинциальную школу с благими намерениями — изменить жизнь местных подростков к лучшему. Однако сакральные отношения «учитель — ученик» здесь обостряются до предела, превращаясь в поле столкновения мировоззрений. Детская ершистость и взрослое стремление к порядку сталкиваются в напряжённой и драматичной борьбе.

Основа и признание

Постановка создана по пьесе Ляли Петуховой и Сергея Азеева. Эскиз спектакля уже получил признание на лаборатории «Артхаб» в МХТ имени А.П. Чехова, где он завоевал высокие оценки. После доработки проект стал полноценным спектаклем в Школе-студии МХАТ, а теперь выходит в обновлённой редакции на сцене театра «Практика».

Визуальный стиль и молодые таланты

Над художественным оформлением спектакля работали участники объединения STARUHA2.0 — Марина Моторная, Степан Лысенко и Татьяна Осипова. Постановка является не только уникальной драматической работой, но и вкладом театра «Практика» в поддержку молодых артистов и открытие новых имён.

Тонкий диалог поколений

«Расскажи мне про Гренландию» — это размышление о том, что значит быть учителем, какова цена доверия и почему иногда взрослые проигрывают детям, несмотря на их добрые намерения. Спектакль открывает новые грани в диалоге поколений и заставляет задуматься о конфликте, который порой скрывает за собой путь к пониманию.