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Рассказ о плуте...
Киноафиша Рассказ о плуте...

Спектакль Рассказ о плуте...

Постановка
Кабаре Шум 16+
Возраст 16+

О спектакле

Моноспектакль от Сони Дымшиц

Приглашаем вас на увлекательный моноспектакль Сони Дымшиц, который погружает зрителей в мир уличного искусства и магии. В своей новой работе «Рассказ о плуте, хитреце и фокуснике» Соня расскажет о необычной встрече, состоявшейся более десяти лет назад на улицах Дублина, у памятника Молли Малоун.

История, полная чудес

Спектакль повествует о загадочном уличном исполнителе, который обладал невероятными способностями. Он мог выбраться из любых наручников и заставлял карты парить в воздухе. Это не просто история, а настоящая сказка о фокуснике и мошеннике, который покорял сердца зрителей своим обаянием и удивительными трюками.

Уникальные трюки

На сцене вас ждёт демонстрация уличных фокусов: исчезновение монет, появление карт и даже захватывающие номера, в которых пули ловятся зубами. Готовьтесь восхищаться и удивляться!

Соня Дымшиц — создатель и исполнительница

Соня Дымшиц — талантливая актриса и исполнителем, которая умеет заставить зрителей поверить в чудеса. Ее моноспектакль обещает стать незабываемым событием для всех любителей театрального искусства.

Не упустите возможность стать частью этой удивительной истории! Приходите на спектакль и дайте волю своему воображению.

В ролях
София Дымшиц
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