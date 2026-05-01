Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Расширенная экскурсия по Владимирскому дворцу
Киноафиша Расширенная экскурсия по Владимирскому дворцу

Расширенная экскурсия по Владимирскому дворцу

6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О выставке

Расширенная экскурсия по Дворцу Великого князя Владимира Александровича в Санкт-Петербурге

В Доме Учёных имени Горького (Владимирский дворец) пройдет уникальная экскурсия, посвященная истории знаменитого дворца, основанного в 19 веке архитектором А. И. Резановым. Этот великолепный палаццо был резиденцией Великого князя и стал центром светской жизни Санкт-Петербурга.

История и архитектура дворца

Строительство этого грациозного здания длилось семь лет и завершилось ко дню бракосочетания князя Владимира Александровича с герцогиней Марией Павловной. Дворец быстро стал местом, где проводились светские мероприятия: рауты, музыкальные вечера и торжественные приемы.

Дворец сохранился практически в неизменном виде, пережив революцию и две мировые войны. Внутренние интерьеры представляют собой сочетание стилей: рококо, ренессанс, византийский и готический. Здесь вы сможете увидеть мраморные лестницы, уютные гостиные, скульптуры, изумительные люстры и роскошные залы.

Что вас ждет на экскурсии

Во время экскурсии вы посетите не только парадные залы и личные апартаменты великокняжеской семьи, но также закроете доступные залы дворца, такие как личный кабинет Великого князя, его бильярдную и великолепную библиотеку-Ротонду. Обратите внимание, что бассейн также будет доступен для посетителей экскурсии.

Ваш экскурсовод расскажет о судьбе дворца и его знаменитых обитателях, что сделает вашу прогулку еще более увлекательной.

Важная информация

Сбор группы осуществляется на первом этаже у стойки охраны. Помните, что отмена или перенос оплаченной экскурсии возможны не менее чем за 48 часов до начала. Фото- и видеосъемка разрешена только с использованием мобильных устройств.

Купить билет на выставка Расширенная экскурсия по Владимирскому дворцу

Помощь с билетами
В других городах
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
30 мая суббота
14:15
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 4000 ₽
6 июня суббота
14:15
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 4000 ₽
13 июня суббота
14:15
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 4000 ₽
20 июня суббота
14:15
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 4000 ₽
27 июня суббота
14:15
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 4000 ₽
4 июля суббота
14:15
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 4000 ₽
11 июля суббота
14:15
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 4000 ₽
18 июля суббота
14:15
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 4000 ₽
25 июля суббота
14:15
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 4000 ₽
1 августа суббота
14:15
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 4000 ₽
8 августа суббота
14:15
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 4000 ₽
15 августа суббота
14:15
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 4000 ₽
22 августа суббота
14:15
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 4000 ₽
29 августа суббота
14:15
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 4000 ₽
5 сентября суббота
14:15
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 4000 ₽
12 сентября суббота
14:15
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 4000 ₽
19 сентября суббота
14:15
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 4000 ₽
26 сентября суббота
14:15
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 4000 ₽
3 октября суббота
14:15
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 4000 ₽
10 октября суббота
14:15
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 4000 ₽
17 октября суббота
14:15
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 4000 ₽
24 октября суббота
14:15
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 4000 ₽
31 октября суббота
14:15
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 4000 ₽
7 ноября суббота
14:15
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 4000 ₽
14 ноября суббота
14:15
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 4000 ₽
21 ноября суббота
14:15
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 4000 ₽
28 ноября суббота
14:15
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 4000 ₽

В ближайшие дни

Игра, разлитая по кружкам
18+
Лекция

Игра, разлитая по кружкам

29 мая в 20:00 La vue
от 3000 ₽
Выставка «Инсталляция «Авторский стиль» (с экскурсионным обслуживанием)
0+
Экскурсия Инсталляция

Выставка «Инсталляция «Авторский стиль» (с экскурсионным обслуживанием)

28 мая в 11:00 Ленфильм
Билеты
«Авторский стиль» с экскурсионным обслуживанием
6+
Экскурсия Инсталляция

«Авторский стиль» с экскурсионным обслуживанием

30 мая в 15:20 Ленфильм
от 700 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше