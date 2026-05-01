Расширенная экскурсия по Дворцу Великого князя Владимира Александровича в Санкт-Петербурге

В Доме Учёных имени Горького (Владимирский дворец) пройдет уникальная экскурсия, посвященная истории знаменитого дворца, основанного в 19 веке архитектором А. И. Резановым. Этот великолепный палаццо был резиденцией Великого князя и стал центром светской жизни Санкт-Петербурга.

История и архитектура дворца

Строительство этого грациозного здания длилось семь лет и завершилось ко дню бракосочетания князя Владимира Александровича с герцогиней Марией Павловной. Дворец быстро стал местом, где проводились светские мероприятия: рауты, музыкальные вечера и торжественные приемы.

Дворец сохранился практически в неизменном виде, пережив революцию и две мировые войны. Внутренние интерьеры представляют собой сочетание стилей: рококо, ренессанс, византийский и готический. Здесь вы сможете увидеть мраморные лестницы, уютные гостиные, скульптуры, изумительные люстры и роскошные залы.

Что вас ждет на экскурсии

Во время экскурсии вы посетите не только парадные залы и личные апартаменты великокняжеской семьи, но также закроете доступные залы дворца, такие как личный кабинет Великого князя, его бильярдную и великолепную библиотеку-Ротонду. Обратите внимание, что бассейн также будет доступен для посетителей экскурсии.

Ваш экскурсовод расскажет о судьбе дворца и его знаменитых обитателях, что сделает вашу прогулку еще более увлекательной.

Важная информация

Сбор группы осуществляется на первом этаже у стойки охраны. Помните, что отмена или перенос оплаченной экскурсии возможны не менее чем за 48 часов до начала. Фото- и видеосъемка разрешена только с использованием мобильных устройств.