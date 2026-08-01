Музыкально-терапевтический перформанс в Строгино

В Лектории Культурного центра «Строгино» в Москве пройдет уникальный музыкально-терапевтический перформанс «Расширение картины мира: музыка, которая меняет реальность». Это событие предложит зрителям необычный подход к самопознанию и внутренней настройке.

Что вас ждет на перформансе?

Автором формата выступает гитарист-перформер и преподаватель Марат Сафаров. Его программа строится на живой звуковой импровизации, без заранее написанной партитуры. Каждое представление наполнено свежими музыкальными композициями, создаваемыми в моменте с помощью гитарных вибраций и перформативных техник.

Цели и особенности мероприятия

Перформанс создает уникальное сенсорное пространство, где участники могут:

Остановиться и замедлиться — почувствовать тишину, собственное дыхание и внутренний баланс.

Проработать эмоции — снизить уровень стресса и мягко снять внутреннее напряжение.

Расширить восприятие — взглянуть на сложные жизненные вопросы через призму звука.

Не упустите возможность стать частью этого необычного музыкального опыта, который поможет открыть новые грани вашего внутреннего мира.