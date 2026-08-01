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Расширение картины мира: музыка, которая меняет реальность
Билеты от 1200₽
Киноафиша Расширение картины мира: музыка, которая меняет реальность

Расширение картины мира: музыка, которая меняет реальность

12+
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте

Музыкально-терапевтический перформанс в Строгино

В Лектории Культурного центра «Строгино» в Москве пройдет уникальный музыкально-терапевтический перформанс «Расширение картины мира: музыка, которая меняет реальность». Это событие предложит зрителям необычный подход к самопознанию и внутренней настройке.

Что вас ждет на перформансе?

Автором формата выступает гитарист-перформер и преподаватель Марат Сафаров. Его программа строится на живой звуковой импровизации, без заранее написанной партитуры. Каждое представление наполнено свежими музыкальными композициями, создаваемыми в моменте с помощью гитарных вибраций и перформативных техник.

Цели и особенности мероприятия

Перформанс создает уникальное сенсорное пространство, где участники могут:

  • Остановиться и замедлиться — почувствовать тишину, собственное дыхание и внутренний баланс.
  • Проработать эмоции — снизить уровень стресса и мягко снять внутреннее напряжение.
  • Расширить восприятие — взглянуть на сложные жизненные вопросы через призму звука.

Не упустите возможность стать частью этого необычного музыкального опыта, который поможет открыть новые грани вашего внутреннего мира.

Купить билет на концерт Расширение картины мира: музыка, которая меняет реальность

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Август
23 августа воскресенье
17:00
КЦ «Строгино» Москва, Маршала Катукова, 8
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