Спектакль «Распутин. Святой? Дьявол? Тайна убийства». Иммерсивное шоу

«Распутин. Святой? Дьявол? Тайна убийства». Иммерсивное шоу
Возраст 18+

О спектакле

Иммерсивное шоу в пространстве «Замок на Невском»

Приглашаем вас стать частью увлекательного расследования, которое разворачивается в пространстве «Замок на Невском». Здесь вы сможете не просто наблюдать, а активно участвовать в событии, где каждая деталь имеет значение.

В этом шоу вы столкнетесь с дилеммой: кем вы будете в процессе следственного эксперимента? Свидетелем, который наблюдает за развивающимися событиями, или участником, принимающим важные решения? Вы сами решаете, каким образом будете воспринимать знаменитого старца — святым или дьяволом.

Эта уникальная постановка позволит вам взглянуть на жизнь и смерть Григория Распутина с новой перспективы. Исследуйте загадку одного из самых мистических событий в российской истории, где каждый выбор может изменить ход событий.

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего спектакля, который подарит вам незабываемые эмоции и оставит много вопросов для размышлений!

