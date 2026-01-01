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Распутин. Одуванчиковая революция
Киноафиша Распутин. Одуванчиковая революция

Спектакль Распутин. Одуванчиковая революция

Постановка
Театр ЛДМ «Новая сцена» 18+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 18+

О спектакле

Мюзикл о Распутине в театре ЛДМ «Новая сцена»

Мюзикл «Распутин. Одуванчиковая революция» стремится пролить свет на истинное значение Распутина, развенчать мифы и представить реальность. Распутин первым назвал события 1917 года «одуванчиковой революцией». Кто же он на самом деле? Мощная и таинственная фигура XX века? Великий мученик или мошенник? Пагубный ветер перемен или что-то иное?

Спектакль задает актуальные вопросы: почему Россия не смогла избежать смуты в 1917 году? И можем ли мы предотвратить подобные события в будущем? История всегда разворачивается по спирали, и сегодня мы снова стоим на пороге изменений, которые могут стать новой «одуванчиковой революцией».

Исторический контекст

В ночь на 30 декабря 1916 года был убит Григорий Распутин — загадочный и противоречивый персонаж российской истории. Этот скандально известный «русский Гамлет» стал объектом множества фильмов и литературных произведений. Западная культура воспринимает Распутина как воплощение сибирской тьмы и хаоса, а советская пропаганда использовала его образ для политических целей, искажая факты.

Особенности постановки

Спектакль сочетает в себе элементы исторического анализа и театральной интерпретации, предлагая зрителям уникальную возможность переосмыслить известные события и образы. В «Распутине. Одуванчиковой революции» раскрывается многослойный образ одного из самых противоречивых людей в мировой истории.

Режиссер
Ирина Афанасьева
В ролях
Евдокия Малевская
Денис Киряков
Всеволод Макаров
Анастасия Макеева
Софья Рождественская
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