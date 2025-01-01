Мюзикл "Распутин": новое прочтение исторической драмы

105 лет назад, в ночь на 30 декабря 1916 года, был убит Григорий Распутин — самый загадочный персонаж российской истории. О его жизни и смерти снято больше фильмов, чем о любом другом деятеле мировой истории. Востребованный в западной культуре, Распутин стал символом русского хаоса и безумия.

Мифы и реальность о Распутине

Западная поп-культура создала образ Распутина как бородатого сибиряка, в то время как советская пропаганда навязывала свои небылицы о нем в политических целях. Мюзикл "Распутин" призван развенчать мифы, показать настоящую сущность этой фигуры и предложить свежий взгляд на историю, в том числе и контекст "одуванчиковой революции" 1917 года.

Современные параллели

Сегодня, когда мы вновь стоим на пороге смуты, спектакль задает важные вопросы: почему не удалось предотвратить катастрофу в 1917 году? И сможем ли мы спасти Россию сейчас, когда еще не все потеряно? Все в наших руках.

Детали спектакля

Мюзикл был создан в 2017 году по роману Кристин Ханкок "Лолита 1917". В новой версии представлены обновленные декорации и костюмы, а также свежие варианты музыкального сопровождения. Главное — это новая интерпретация событий, в которой сочетаются исторические факты и современность.

Не упустите возможность посмотреть мюзикл "Распутин" в октябре, поскольку последующие показы могут быть под угрозой из-за цензуры.

Кто стоит за спектаклем?

Продюсер и автор режиссерской концепции: Ирина Афанасьева

Авторы либретто: Ирина Афанасьева и Kristin Hankok

Композитор: Антон Танонов

Креативный продюсер: Summer Epignon

Режиссер: Борис Малевский

Художники-постановщики: Итан Янг и Елена Родина

Хореограф: Алена Лапина

Труппа мюзикла "Распутин"

Мария — Евдокия Малевская

Райнер — Денис Киряков

Григорий Распутин — Всеволод Макаров

Анна Вырубова — Румия Ниязова

Душа Глаши — Рождественская Софья / Дарья Чеснокова

Гришка Юнец — Антон Авдеев

Мадам Жу-Жу — Маргарита Колганова

Юсупов — Павел Шемерей

Ансамбль: множество талантливых исполнителей, в том числе Шемерей Анастасия, Дарья Самойлова, Анастасия Телюпа и другие.

Не упустите уникальную возможность увидеть этот захватывающий мюзикл о Григории Распутине и его времени.