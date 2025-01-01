Меню
Распев. Регистрация для тенора и баса

Поем хором в Доме Радио с MusicAeterna

MusicAeterna возрождает традиции домашнего музицирования и приглашает всех желающих на хоровые встречи в Доме Радио. Вторую встречу ведет талантливая сопрано Валерия Сафонова, артистка хора musicAeterna. В рамках занятия участники смогут освоить трехголосный мотет Illumina oculos meos Джованни Пьерлуиджи Палестрины (1524–1594).

Подробнее о встречах

Каждую субботу с 13:00 до 14:30 один из артистов хора musicAeterna проводит встречу, посвященную одному произведению по собственному выбору. Жанровая палитра охватывает множество стилей — от одноголосных русских духовных песнопений до джаза, от романтической классики до современных несложных опусов.

Каждая встреча включает:

  • Личное знакомство с солистом или солисткой хора musicAeterna;
  • Небольшой разговор о предлагаемом сочинении;
  • Вокальную разминку;
  • Разучивание партий по нотам;
  • Исполнение произведения для общего удовольствия.

Атмосфера творчества

В рамках проекта отсутствует разделение на исполнителей и слушателей — все участники на равных погружаются в музыку, используя самый доступный инструмент — собственный голос. Цель проекта не заключается в создании любительского хора или концертных выступлениях, а в формировании атмосферы, где можно петь вместе, узнавать новое о музыке и собственных способностях, а главное — наслаждаться процессом общего творчества.

Кроме того, участники получат возможность ближе познакомиться с солистами хора musicAeterna, каждый из которых является яркой творческой личностью со своими музыкальными вкусами и стилевыми пристрастиями.

Кто может участвовать?

Принять участие в проекте могут все желающие, обладающие базовыми навыками пения и чтения нот. Не упустите шанс погрузиться в мир музыки вместе с MusicAeterna!

В других городах

Санкт-Петербург, 6 сентября
Дом Радио Санкт-Петербург, Невский просп., 62
13:00

В ближайшие дни

