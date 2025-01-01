Хоровые встречи с musicAeterna в Доме Радио

MusicAeterna возрождает традиции домашнего музицирования и приглашает всех желающих принять участие в хоровых встречах. Вторую встречу проведет артистка хора musicAeterna, сопрано Валерия Сафонова. В программе — трехголосный мотет Illumina oculos meos Джованни Пьерлуиджи Палестрины (1524–1594). Занятие будет проходить для смешанного хора.

Время и место

Каждую субботу с 13:00 до 14:30 в Доме Радио один из артистов хора musicAeterna разучивает с участниками одно произведение по собственному выбору. Жанровая палитра охватывает широкий спектр — от одноголосных русских духовных песнопений до джаза, от романтической классики до современных опусов.

Структура встречи

Каждая встреча включает в себя:

Личное знакомство с солистом или солисткой хора musicAeterna;

Небольшой разговор о предлагаемом сочинении;

Вокальную разминку;

Разучивание партий по нотам;

Исполнение произведения на общее удовольствие.

Цель проекта

В рамках проекта отсутствует деление на исполнителей и слушателей. Все участники на равных погружаются в музыку, используя самый доступный инструмент — собственный голос. Цель проекта — не создание любительского хора и не концертные выступления, а создание атмосферы, в которой можно петь вместе, узнавать новое о музыке и собственных способностях, а главное — наслаждаться процессом общего творчества.

Знакомство с солистами

Участники смогут ближе познакомиться с солистами хора musicAeterna, каждый из которых — яркая творческая личность со своими музыкальными вкусами и стилевыми пристрастиями.

Кто может участвовать

В проекте могут участвовать все желающие, имеющие базовые навыки пения и чтения нот. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного музыкального опыта!