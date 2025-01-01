Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Распакованные грезы... В продолжение сказанного...
Киноафиша Распакованные грезы... В продолжение сказанного...

Распакованные грезы... В продолжение сказанного...

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Выставка, посвященная эпохе ар-деко в Doc Art Gallery

Назим Мустафаев совместно с DOC ART GALLERY представляют уникальный проект, посвященный эпохе ар-деко. Концепция выставки строится вокруг «распаковки» этой элегантной эпохи, стремясь «вскрыть» скрытые слои памяти и дать голос предметам, которые долгое время оставались «упакованными» в уникальной частной коллекции.

Погружение в эпоху ар-деко

На выставке вы сможете заняться исследованием множества аспектов ар-деко. Что скрывается за великолепным блеском вышивки? Как создавались каблуки, которые больше напоминают ювелирные украшения? Какие ароматы передают атмосферу этой эпохи и почему запахи с альдегидными и шипровыми акцентами оказались столь революционными? Эти формулы до сих пор актуальны и востребованы.

Русские художники в ар-деко

Особое внимание уделяется выразительной графике ар-деко, ставшей предметом коллекционирования. Вы сможете узнать о вкладе русских художников, работавших в эмиграции, и их значении в рамках этого художественного направления.

Даты выставки и кураторы

Не упустите возможность посетить выставку «Распакованные грезы: В продолжение сказанного…» в DOC ART GALLERY с 12 сентября по 26 октября 2025 года. Кураторы выставки — Назим и Елена Мустафаевы.

Купить билет на выставка Распакованные грезы... В продолжение сказанного...

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
Октябрь
17 сентября среда
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
18 сентября четверг
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
19 сентября пятница
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
20 сентября суббота
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
21 сентября воскресенье
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
22 сентября понедельник
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
23 сентября вторник
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
24 сентября среда
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
25 сентября четверг
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
26 сентября пятница
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
27 сентября суббота
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
28 сентября воскресенье
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
29 сентября понедельник
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
30 сентября вторник
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
1 октября среда
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
2 октября четверг
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
3 октября пятница
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
4 октября суббота
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
5 октября воскресенье
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
6 октября понедельник
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
7 октября вторник
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
8 октября среда
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
9 октября четверг
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
10 октября пятница
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
11 октября суббота
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
12 октября воскресенье
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
13 октября понедельник
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
14 октября вторник
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
15 октября среда
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
16 октября четверг
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
17 октября пятница
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
18 октября суббота
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
19 октября воскресенье
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
20 октября понедельник
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
21 октября вторник
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
22 октября среда
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
23 октября четверг
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
24 октября пятница
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
25 октября суббота
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽
26 октября воскресенье
11:00
Doc Art Gallery Санкт-Петербург, Уральская, 2, стр. 1
от 500 ₽

В ближайшие дни

Секреты Джузеппе Арчимбольдо
12+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
Секреты Джузеппе Арчимбольдо
22 сентября в 21:00 Музей Artdynamics
от 950 ₽
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
12+
Видео Инсталляция Объект Фотография
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
26 сентября в 13:30 Севкабель Порт
от 700 ₽
Комбо: экскурсия + квест + арома мастер-класс
6+
Экскурсия Мастер-класс Интерактивный
Комбо: экскурсия + квест + арома мастер-класс
30 сентября в 16:00 Музей «В Тишине»
от 1800 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше