Выставка, посвященная эпохе ар-деко в Doc Art Gallery

Назим Мустафаев совместно с DOC ART GALLERY представляют уникальный проект, посвященный эпохе ар-деко. Концепция выставки строится вокруг «распаковки» этой элегантной эпохи, стремясь «вскрыть» скрытые слои памяти и дать голос предметам, которые долгое время оставались «упакованными» в уникальной частной коллекции.

Погружение в эпоху ар-деко

На выставке вы сможете заняться исследованием множества аспектов ар-деко. Что скрывается за великолепным блеском вышивки? Как создавались каблуки, которые больше напоминают ювелирные украшения? Какие ароматы передают атмосферу этой эпохи и почему запахи с альдегидными и шипровыми акцентами оказались столь революционными? Эти формулы до сих пор актуальны и востребованы.

Русские художники в ар-деко

Особое внимание уделяется выразительной графике ар-деко, ставшей предметом коллекционирования. Вы сможете узнать о вкладе русских художников, работавших в эмиграции, и их значении в рамках этого художественного направления.

Даты выставки и кураторы

Не упустите возможность посетить выставку «Распакованные грезы: В продолжение сказанного…» в DOC ART GALLERY с 12 сентября по 26 октября 2025 года. Кураторы выставки — Назим и Елена Мустафаевы.