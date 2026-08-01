Спектакль Раскольников

Спектакль по Достоевскому в Коляда-театре

Коляда-театр представляет спектакль по знаменитому роману Ф. М. Достоевского, в котором трое молодых актеров мгновенно перевоплощаются в разных персонажей — от Лужина и старухи-процентщицы до Порфирия Петровича и других.

Современная интерпретация

Режиссёр Николай Коляда приближает героев Достоевского к нашему времени. Он задает актуальный вопрос: на что готовы пойти современные молодые люди, чтобы «засветиться» и прославиться? Какое значение имеет стремление оказаться в центре внимания, будь то на телевидении или в социальных сетях?

Хайп и его последствия

Спектакль исследует популярные ныне термины, такие как «хайп» и «хайпануть», и поднимает вопросы, стоящие за ними. Кто из молодых людей готов пойти на преступление, переступить через закон и забыть о совести и душе ради мгновенной славы?

Откройте для себя «Раскольникова»

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую постановку, которая заставит задуматься о важных вопросах современной жизни!