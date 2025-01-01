Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Раскольников и Соня
Киноафиша Раскольников и Соня

Спектакль Раскольников и Соня

Постановка
Странник 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Раскольников и Соня» в православном театре «Странник»

Приглашаем вас на новый спектакль «Раскольников и Соня», основанный на знаменитом произведении Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Постановка исследует сложные взаимодействия между персонажами, Сони Мармеладовой и Родионом Раскольниковым, раскрывая их непростые отношения и зарождающееся чувство любви.

О спектакле

Режиссер-постановщик В. Н. Уваров подчеркивает: «Раскольников живёт в каждом из нас. Не все размахивали топором, но мы ежедневно раним друг друга словом, взглядом, отношением. И всё из-за чего? Кто-то нашёптывает нам, что мы лучше других, достойны лучшего отношения к себе, лучшей жизни. И это всё — раскольниковщина. Этот роман будет актуален до конца времён.»

Значение «Преступления и наказания»

«Преступление и наказание» остаётся одним из самых обсуждаемых произведений в русской литературе. В нём Достоевский поднимает важные философские и моральные вопросы, которые актуальны и в наше время. Спектакль обещает вызвать глубокие размышления у зрителей о человеческой натуре и социальных дилеммах.

Не упустите возможность увидеть эту яркую интерпретацию классики на сцене театра «Странник». Подготовьтесь к эмоциональному театральному опыту, который оставит след в вашем сердце.

Купить билет на спектакль Раскольников и Соня

Помощь с билетами
В других городах
Январь
18 января воскресенье
19:00
Странник Санкт-Петербург, Цветочная, 16
от 800 ₽

Фотографии

Раскольников и Соня Раскольников и Соня Раскольников и Соня Раскольников и Соня

В ближайшие дни

Пигмалион
16+
Премьера Драма
Пигмалион
21 февраля в 19:00 Русская антреприза им. Андрея Миронова
от 1100 ₽
Невидимая книга
18+
Драма
Невидимая книга
24 декабря в 20:00 Невидимый театр
от 2500 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
8 ноября в 12:00 Casino Museum
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше