Спектакль «Раскольников и Соня» в православном театре «Странник»

Приглашаем вас на новый спектакль «Раскольников и Соня», основанный на знаменитом произведении Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Постановка исследует сложные взаимодействия между персонажами, Сони Мармеладовой и Родионом Раскольниковым, раскрывая их непростые отношения и зарождающееся чувство любви.

О спектакле

Режиссер-постановщик В. Н. Уваров подчеркивает: «Раскольников живёт в каждом из нас. Не все размахивали топором, но мы ежедневно раним друг друга словом, взглядом, отношением. И всё из-за чего? Кто-то нашёптывает нам, что мы лучше других, достойны лучшего отношения к себе, лучшей жизни. И это всё — раскольниковщина. Этот роман будет актуален до конца времён.»

Значение «Преступления и наказания»

«Преступление и наказание» остаётся одним из самых обсуждаемых произведений в русской литературе. В нём Достоевский поднимает важные философские и моральные вопросы, которые актуальны и в наше время. Спектакль обещает вызвать глубокие размышления у зрителей о человеческой натуре и социальных дилеммах.

Не упустите возможность увидеть эту яркую интерпретацию классики на сцене театра «Странник». Подготовьтесь к эмоциональному театральному опыту, который оставит след в вашем сердце.