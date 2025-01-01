Меню
Раскольников и Соня
Киноафиша Раскольников и Соня

Спектакль Раскольников и Соня

Постановка
Странник 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Интригующая история, основанная на произведении Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»

На сцене развернется интригующая история, основанная на произведении Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Спектакль фокусируется на нескольких встречах Сони Мармеладовой и Родиона Раскольникова, в которых становится очевидной сложность их взаимоотношений и зарождающаяся любовь.

Глубина человеческой души

Режиссер В. Н. Уваров подчеркивает, что «Раскольников живёт в каждом из нас». Через призму динамики его отношений с Соней мы осознаем, что, несмотря на отвратительные поступки, ранения, которые мы причиняем друг другу, на самом деле исходят из внутренней борьбы. Кто из нас не чувствовал себя лучше других, не мечтал о более достойной жизни? Эти вопросы будут волновать зрителей во все времена.

Выдающиеся исполнители

В спектакле участвуют талантливые актеры Виктор Чупров и Светлана Бакулина, которые вживую передадут эмоциональную нагрузку своих персонажей. Их игра обещает быть захватывающей и глубокой, погружая зрителей в мир Достоевского.

Отметим, что данная постановка – это не просто театральный опыт, это возможность задуматься о насущных вопросах человечности, морали и любви. Не упустите шанс увидеть шедевр русской литературы на театральной сцене.

Режиссер
Владимир Уваров
В ролях
Андрей Аршинников
Виктор Чупров
Светлана Бакулина

Октябрь
5 октября воскресенье
19:00
Странник Санкт-Петербург, Цветочная, 16
от 800 ₽

Фотографии

Раскольников и Соня Раскольников и Соня Раскольников и Соня

