РАШН СТАИЛ ФЕСТ: Летний праздник электронной музыки в Москве

26 июля 2025 года в центре Москвы пройдет РАШН СТАИЛ ФЕСТ — атмосферный open-air фестиваль, который обещает стать настоящим событием для любителей электронной музыки. Место проведения, летнее открытое пространство «Суперметалл», привлекает внимание своей промышленной эстетикой и уникальной атмосферой.

Где пройдет фестиваль?

Фестиваль состоится в популярной локации «Суперметалл», известной своими арт-инсталляциями и уличным стилем. Это идеальное место для создания незабываемой атмосферы музыкального праздника.

Музыкальный формат и лайнап

Фестиваль объединит более 25-26 артистов на двух сценах, среди которых:

Volac

Kashin

DJ M.E.G.

Boris Redwall

Sasha Spielberg

Phlegmatic Dogs

Unit Boy

4eholl

Stan Rave

Kiida

G-pol

Joviee

Essaii

Future Fire

Baadwrk

Stub Fire

Mr. Frenkie

DJ Mos

Traffic

Gambino Sound Machine

Kitone

Ritn

Riitme

Wouji

Nick Hades

B-founder

Фестиваль обещает легкую дневную смену на вечернюю, создавая идеальный настрой для расслабленного летнего чилла и зажигательной танцевальной ночи.

Атмосфера и локация

«Суперметалл» — это не просто площадка, а целый мир, оформленный уличными художниками. Индустриальный дизайн сочетается с зелеными зонами и арт-объектами, создавая ощущение мини-отпуска в самом центре города. Chill-зоны, бары с напитками и удобные места для отдыха сделают ваш день незабываемым.

Почему стоит пойти?

Интернациональный лайнап с участием местных громких имен.

Уникальное пространство, где индустриальный стиль встречается с доброжелательной атмосферой.

Комфорт в центре Москвы: простота доступа и ощущение open-air отдыха.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!