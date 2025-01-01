26 июля 2025 года в центре Москвы пройдет РАШН СТАИЛ ФЕСТ — атмосферный open-air фестиваль, который обещает стать настоящим событием для любителей электронной музыки. Место проведения, летнее открытое пространство «Суперметалл», привлекает внимание своей промышленной эстетикой и уникальной атмосферой.
Фестиваль состоится в популярной локации «Суперметалл», известной своими арт-инсталляциями и уличным стилем. Это идеальное место для создания незабываемой атмосферы музыкального праздника.
Фестиваль объединит более 25-26 артистов на двух сценах, среди которых:
Фестиваль обещает легкую дневную смену на вечернюю, создавая идеальный настрой для расслабленного летнего чилла и зажигательной танцевальной ночи.
«Суперметалл» — это не просто площадка, а целый мир, оформленный уличными художниками. Индустриальный дизайн сочетается с зелеными зонами и арт-объектами, создавая ощущение мини-отпуска в самом центре города. Chill-зоны, бары с напитками и удобные места для отдыха сделают ваш день незабываемым.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!