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Рашн стаил фест
Билеты от 2750₽
Киноафиша Рашн стаил фест

Рашн стаил фест

18+
Возраст 18+
Билеты от 2750₽

О концерте/спектакле

РАШН СТАИЛ ФЕСТ: Летний праздник электронной музыки в Москве

26 июля 2025 года в центре Москвы пройдет РАШН СТАИЛ ФЕСТ — атмосферный open-air фестиваль, который обещает стать настоящим событием для любителей электронной музыки. Место проведения, летнее открытое пространство «Суперметалл», привлекает внимание своей промышленной эстетикой и уникальной атмосферой.

Где пройдет фестиваль?

Фестиваль состоится в популярной локации «Суперметалл», известной своими арт-инсталляциями и уличным стилем. Это идеальное место для создания незабываемой атмосферы музыкального праздника.

Музыкальный формат и лайнап

Фестиваль объединит более 25-26 артистов на двух сценах, среди которых:

  • Volac
  • Kashin
  • DJ M.E.G.
  • Boris Redwall
  • Sasha Spielberg
  • Phlegmatic Dogs
  • Unit Boy
  • 4eholl
  • Stan Rave
  • Kiida
  • G-pol
  • Joviee
  • Essaii
  • Future Fire
  • Baadwrk
  • Stub Fire
  • Mr. Frenkie
  • DJ Mos
  • Traffic
  • Gambino Sound Machine
  • Kitone
  • Ritn
  • Riitme
  • Wouji
  • Nick Hades
  • B-founder

Фестиваль обещает легкую дневную смену на вечернюю, создавая идеальный настрой для расслабленного летнего чилла и зажигательной танцевальной ночи.

Атмосфера и локация

«Суперметалл» — это не просто площадка, а целый мир, оформленный уличными художниками. Индустриальный дизайн сочетается с зелеными зонами и арт-объектами, создавая ощущение мини-отпуска в самом центре города. Chill-зоны, бары с напитками и удобные места для отдыха сделают ваш день незабываемым.

Почему стоит пойти?

  • Интернациональный лайнап с участием местных громких имен.
  • Уникальное пространство, где индустриальный стиль встречается с доброжелательной атмосферой.
  • Комфорт в центре Москвы: простота доступа и ощущение open-air отдыха.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Пространство «Суперметалл» Москва, 2-я Бауманская, 9/23
16:00 от 2750 ₽

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