Тайны и абсурд: спектакль «Рашн Гёрлс» в Театре «Старый дом»

«Так по-чеховски» или «Две сестры» — так можно было бы назвать эту историю. Две сестры, Валя и Надежда, живут на старой разваливающейся даче. Их жизнь меняется, когда в их мир случайно попадает мужчина интеллигентного вида. Однако создатели спектакля решили взглянуть на этот сюжет под другим углом. Герои перемещаются в вымышленный и мистический мир, который с виду так похож на реальность.

История взаимоотношений сестер и их нового знакомого превращается в абсурд, наполненный элементами клоунады и черной комедии. Это зрелище обещает стать настоящим погружением в необычный театральный опыт.

О спектакле

«Рашн Гёрлс» — это спектакль в экспериментальном жанре клоунада-нуар, основанный на ранней пьесе драматурга Ирины Васьковской, ученицы знаменитого Николая Коляды. Режиссером-постановщиком выступает Дмитрий Акимов из Иркутска, известный своими нестандартными подходами к театральному искусству.

Команда проекта

Сценография и костюмы для спектакля разработала Елена Сорочайкина, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, которая привнесла в спектакль уникальный визуальный стиль. Видеоконтент создал Кирилл Акульшин из Санкт-Петербурга, что добавляет современный акцент и динамику в постановку.

Интересные факты

Спектакль «Рашн Гёрлс» — это не просто театральная работа, но и остроумная социальная сатира.

Ирина Васьковская, автор пьесы, активно исследует темы человеческих отношений и абсурда в повседневной жизни.

Дмитрий Акимов ранее работал с различными театрами, создавая уникальные и запоминающиеся постановки.

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который обещает погрузить вас в мир абсурда и неожиданных поворотов!