Спектакль Рапунцель. Жестокие игры

Мистическая драма в стиле Тима Бёртона — «Рапунцель»

Мифическая и загадочная история, превращенная в увлекательную и таинственную игру, где только один может быть победителем.

Правила игры: один победитель, все остальные — проигравшие

В этой игре есть лишь одно неукоснительное правило: победителем может стать только один, все остальные — проигравшие. Итак, давайте познакомимся с героями, каждый из которых стал частью этой судьбоносной игры.

Персонажи игры

Рапунцель — девушка, заточенная в самой высокой башне. Наивная и прекрасная, она обладает невероятными длинными волосами, которые даруют ей вечную молодость.

— девушка, заточенная в самой высокой башне. Наивная и прекрасная, она обладает невероятными длинными волосами, которые даруют ей вечную молодость. Матушка Готель — лесная ведьма, обладающая магическими силами. Возможно, она заключила сделку с Папой Легбо, становясь «тёмной лошадкой» в этой мистической игре.

— лесная ведьма, обладающая магическими силами. Возможно, она заключила сделку с Папой Легбо, становясь «тёмной лошадкой» в этой мистической игре. Принц — единственный мужчина, которому судьба привела к башне, и который увидел прекрасную девушку на её вершине.

Кто выиграет?

Роли давно распределены, и теперь остается лишь наблюдать, как разворачиваются события. Кто же в итоге окажется победителем этой игры, и главное — кто стоит за всеми происходящими событиями?