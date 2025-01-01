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Рапунцель. Жестокие игры
Билеты от 1800₽
Киноафиша Рапунцель. Жестокие игры

Спектакль Рапунцель. Жестокие игры

18+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Мистическая драма в стиле Тима Бёртона — «Рапунцель»

Мифическая и загадочная история, превращенная в увлекательную и таинственную игру, где только один может быть победителем.

Правила игры: один победитель, все остальные — проигравшие

В этой игре есть лишь одно неукоснительное правило: победителем может стать только один, все остальные — проигравшие. Итак, давайте познакомимся с героями, каждый из которых стал частью этой судьбоносной игры.

Персонажи игры

  • Рапунцель — девушка, заточенная в самой высокой башне. Наивная и прекрасная, она обладает невероятными длинными волосами, которые даруют ей вечную молодость.
  • Матушка Готель — лесная ведьма, обладающая магическими силами. Возможно, она заключила сделку с Папой Легбо, становясь «тёмной лошадкой» в этой мистической игре.
  • Принц — единственный мужчина, которому судьба привела к башне, и который увидел прекрасную девушку на её вершине.

Кто выиграет?

Роли давно распределены, и теперь остается лишь наблюдать, как разворачиваются события. Кто же в итоге окажется победителем этой игры, и главное — кто стоит за всеми происходящими событиями?

Режиссер
Александр Мишунин
В ролях
Анна Мельниченко
Вероника Юрьева
Алексей Сафарьян
Никита Кузнецов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
15:00 от 1800 ₽
7 августа
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Рапунцель. Жестокие игры Рапунцель. Жестокие игры Рапунцель. Жестокие игры Рапунцель. Жестокие игры Рапунцель. Жестокие игры

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