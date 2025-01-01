Спектакль Рапунцель. Жестокие игры

Мистическая драма в стиле Тима Бёртона — «Рапунцель»
Мифическая и загадочная история, превращенная в увлекательную и таинственную игру, где только один может быть победителем.
Правила игры: один победитель, все остальные — проигравшие
В этой игре есть лишь одно неукоснительное правило: победителем может стать только один, все остальные — проигравшие. Итак, давайте познакомимся с героями, каждый из которых стал частью этой судьбоносной игры.
Персонажи игры
- Рапунцель — девушка, заточенная в самой высокой башне. Наивная и прекрасная, она обладает невероятными длинными волосами, которые даруют ей вечную молодость.
- Матушка Готель — лесная ведьма, обладающая магическими силами. Возможно, она заключила сделку с Папой Легбо, становясь «тёмной лошадкой» в этой мистической игре.
- Принц — единственный мужчина, которому судьба привела к башне, и который увидел прекрасную девушку на её вершине.
Кто выиграет?
Роли давно распределены, и теперь остается лишь наблюдать, как разворачиваются события. Кто же в итоге окажется победителем этой игры, и главное — кто стоит за всеми происходящими событиями?