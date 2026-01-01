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Раневская «Сквозь смех и слезы»
Киноафиша Раневская «Сквозь смех и слезы»

Спектакль Раневская «Сквозь смех и слезы»

12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль о великой Фаине Раневской

Погружение в мир актрисы

«Раневская: Сквозь смех и слёзы» — это уникальная возможность для зрителя окунуться в личный мир легендарной Фаины Раневской. Действие спектакля разворачивается в её скромной квартире, где великая актриса проводит свои последние дни. В её жизнь неожиданно вторгается незнакомка по имени Аннушка, и этот визит становится катализатором глубоких размышлений, воспоминаний и переживаний.

Испытания судьбы и мудрость Раневской

Визит Аннушки переворачивает размеренную жизнь Раневской, заставляя её вспомнить прошлое и открыть в себе новые эмоции. Этот спектакль наполнен не только драматичными моментами, но и мудростью, которая пронизывает всю сюжетную линию. Глубокие мысли, оставленные Раневской, оживают на сцене, вызывая у зрителей широкую гамму эмоций — от смеха до слёз.

Гармония смеха и слёз

Как отмечает один из актёров постановки, Алексей Васильев: «Зрители идут в театр, чтобы посмеяться и поплакать. В нашем спектакле эти эмоции гармонично соединены». Действительно, этот спектакль предлагает зрителям возможность одновременно насладиться лёгкостью комедии и глубиной драмы, создавая незабываемое театральное впечатление.

Отзывы критиков

«Это был тот счастливый случай, когда совпали прекрасный литературный материал, мастерство актёров и харизма легендарной героини спектакля», — пишет Ася Давидсон в газете «Пятница». Спектакль, посвящённый великой Раневской, обязательно оставит след в сердцах всех, кто ценит её талант и наследие.

Не успустите возможность увидеть этот уникальный спектакль!

Режиссер
Екатерина Пикова
В ролях
Ольга Кирсанова-Миропольская
Алексей Васильев
Наталья Лыжина
Надежда Ангарская
Алина Кикеля

Фотографии

Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы» Раневская «Сквозь смех и слезы»
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