Спектакль Раневская: Сквозь смех и слезы

Звезды театра и кино в спектакле «Раневская: Сквозь смех и слёзы» на краснодарской сцене

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Раневская: Сквозь смех и слёзы», который позволит вам погрузиться в мир легендарной актрисы Фаины Раневской. Действие разворачивается в её квартире, где она проводит последние дни своей жизни. Несмотря на скромность быта, судьба готовит ей неожиданный поворот — визит незнакомки по имени Аннушка.

Этот неожиданный приход переворачивает мир Раневской с ног на голову. Вспоминая своё прошлое, она открывается новым эмоциям и переживаниям. Спектакль наполнен мудростью и глубокими размышлениями, которые оставила после себя известная актриса. Актеры передают зрителям всю гамму чувств — от смеха до слёз.

Это спектакль, который не оставит равнодушным никого, кто ценит талант Фаины Раневской и её вклад в искусство.

В ролях

Зоя Буряк

Надежда Ангарская

Ульяна Чекменева

Андрей Шимко

Алексей Васильев

Наталья Лыжина

Андрей Ургант

Агния Кузнецова

Алина Кикеля

Ольга Кирсанова-Миропольская

Екатерина Пикова

Анна Дурова

Режиссёр

Екатерина Пикова