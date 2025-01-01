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Киноафиша Раневская: Сквозь смех и слезы

Спектакль Раневская: Сквозь смех и слезы

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Звезды театра и кино в спектакле «Раневская: Сквозь смех и слёзы» на краснодарской сцене

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Раневская: Сквозь смех и слёзы», который позволит вам погрузиться в мир легендарной актрисы Фаины Раневской. Действие разворачивается в её квартире, где она проводит последние дни своей жизни. Несмотря на скромность быта, судьба готовит ей неожиданный поворот — визит незнакомки по имени Аннушка.

Этот неожиданный приход переворачивает мир Раневской с ног на голову. Вспоминая своё прошлое, она открывается новым эмоциям и переживаниям. Спектакль наполнен мудростью и глубокими размышлениями, которые оставила после себя известная актриса. Актеры передают зрителям всю гамму чувств — от смеха до слёз.

Это спектакль, который не оставит равнодушным никого, кто ценит талант Фаины Раневской и её вклад в искусство.

В ролях

  • Зоя Буряк
  • Надежда Ангарская
  • Ульяна Чекменева
  • Андрей Шимко
  • Алексей Васильев
  • Наталья Лыжина
  • Андрей Ургант
  • Агния Кузнецова
  • Алина Кикеля
  • Ольга Кирсанова-Миропольская
  • Екатерина Пикова
  • Анна Дурова

Режиссёр

Екатерина Пикова

Режиссер
Екатерина Пикова
В ролях
Зоя Буряк
Зоя Буряк
Надежда Ангарская
Надежда Ангарская
Андрей Ургант
Андрей Ургант
Андрей Шимко
Наталья Лыжина

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 8 октября
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
19:00 от 1800 ₽

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