Спектакль Раневская: сквозь смех и слезы

Звезды театра и кино в блистательной комедии «Раневская: Сквозь смех и слёзы» в Ростове-на-Дону

Спектакль «Раневская: Сквозь смех и слёзы» представляет собой уникальную возможность окунуться в мир легендарной актрисы Фаины Раневской. Действие происходит в ее уютной квартире, где она проводит последние дни своей жизни. Несмотря на скромность обстановки, судьба готовит ей неожиданный поворот — к ней в гости приходит незнакомка Аннушка.

Неожиданный визит

Этот неожиданный визит переворачивает привычный мир артистки с ног на голову, заставляя ее вспомнить прошлое и открыться новым эмоциям и переживаниям. Сюжетная линия наполнена мудростью и глубокими мыслями, которые оставила после себя Фаина Раневская, и приглашает зрителей задуматься о важности воспоминаний и отношений.

Эмоции на сцене

Актеры спектакля передадут зрителям всю гамму эмоций — от смеха до слез. Это не просто история о Раневской; это глубокая и трогательная попытка понять, что значит быть артистом, человеком и женщиной. Спектакль будет интересен как поклонникам таланта Раневской, так и тем, кто хочет насладиться театральным искусством в его лучших проявлениях.

Актерский состав

В спектакле участвуют талантливые актеры:

Зоя Буряк

Надежда Ангарская

Ульяна Чекменева

Андрей Шимко

Алексей Васильев

Наталья Лыжина

Андрей Ургант

Агния Кузнецова

Алина Кикеля

Ольга Кирсанова-Миропольская

Екатерина Пикова

Анна Дурова

Не упустите шанс стать частью этого эмоционального путешествия. Спектакль «Раневская: Сквозь смех и слёзы» не оставит равнодушным никого, кто ценит талант и искусство.