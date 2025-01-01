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Киноафиша Раневская: сквозь смех и слезы

Спектакль Раневская: сквозь смех и слезы

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Звезды театра и кино в блистательной комедии «Раневская: Сквозь смех и слёзы» в Ростове-на-Дону

Спектакль «Раневская: Сквозь смех и слёзы» представляет собой уникальную возможность окунуться в мир легендарной актрисы Фаины Раневской. Действие происходит в ее уютной квартире, где она проводит последние дни своей жизни. Несмотря на скромность обстановки, судьба готовит ей неожиданный поворот — к ней в гости приходит незнакомка Аннушка.

Неожиданный визит

Этот неожиданный визит переворачивает привычный мир артистки с ног на голову, заставляя ее вспомнить прошлое и открыться новым эмоциям и переживаниям. Сюжетная линия наполнена мудростью и глубокими мыслями, которые оставила после себя Фаина Раневская, и приглашает зрителей задуматься о важности воспоминаний и отношений.

Эмоции на сцене

Актеры спектакля передадут зрителям всю гамму эмоций — от смеха до слез. Это не просто история о Раневской; это глубокая и трогательная попытка понять, что значит быть артистом, человеком и женщиной. Спектакль будет интересен как поклонникам таланта Раневской, так и тем, кто хочет насладиться театральным искусством в его лучших проявлениях.

Актерский состав

В спектакле участвуют талантливые актеры:

  • Зоя Буряк
  • Надежда Ангарская
  • Ульяна Чекменева
  • Андрей Шимко
  • Алексей Васильев
  • Наталья Лыжина
  • Андрей Ургант
  • Агния Кузнецова
  • Алина Кикеля
  • Ольга Кирсанова-Миропольская
  • Екатерина Пикова
  • Анна Дурова

Не упустите шанс стать частью этого эмоционального путешествия. Спектакль «Раневская: Сквозь смех и слёзы» не оставит равнодушным никого, кто ценит талант и искусство.

В ролях
Зоя Буряк
Зоя Буряк
Надежда Ангарская
Надежда Ангарская
Андрей Шимко
Алексей Васильев
Наталья Лыжина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 7 октября
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 1800 ₽

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