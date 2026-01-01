Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Раневская. Последнее интервью. Бенефис Светланы Садиковой
Киноафиша Раневская. Последнее интервью. Бенефис Светланы Садиковой

Спектакль Раневская. Последнее интервью. Бенефис Светланы Садиковой

Постановка
Ростовский молодежный театр 16+
Возраст 16+

О спектакле

Моноспектакль-исповедь по воспоминаниям Фаины Георгиевны Раневской

Спектакль «Раневская. Последнее интервью» — это бенефис заслуженной артистки России Светланы Садиковой, приуроченный к её юбилею. Постановка проходит на Экспериментальной сцене Ростовского академического молодежного театра (РАМТ).

Камерная постановка

Этот моноспектакль-исповедь основан на воспоминаниях и интервью великой Фаины Раневской. Она в ироничной и пронзительной форме делится мыслями о жизни, одиночестве, любви и театре.

Сюжет и атмосфера

Зрители становятся свидетелями воображаемого интервью, в котором знаменитая актриса открывает свои душевные переживания и размышления. Этот формат позволяет глубже понять её личность и искусство, а также ощутить атмосферу того времени.

Где нас найти

Спектакль проходит на Экспериментальной сцене по адресу: пл. Свободы, 3. Приходите, чтобы вновь встретиться с великой театральной личностью!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше