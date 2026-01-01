Оповещения от Киноафиши
Раневская. Одинокая насмешница
12+
Продолжительность 160 минут
Возраст 12+

О спектакле

Легендарная постановка - посвящение великой актрисе

В МАУК «Дворец Молодежи города Рязани» состоится спектакль «Раневская. Одинокая насмешница», созданный под руководством режиссера Андрея Носкова. Эта постановка посвящена легендарной актрисе Фаине Раневской и её неповторимому юмору, основанному на воспоминаниях и литературных трудах о ней.

Зрители смогут увидеть не только комические моменты, но и тонкую, ранимую душу актрисы, раскрываемую через её острые и запоминающиеся реплики. Спектакль обещает быть глубоким и насыщенным, что привлечет внимание ценителей ярких театральных постановок.

В основных ролях зрители увидят талантливых актеров: Елену Липец в роли «Милашки», Семена Фурмана, Ирину Полянскую/Ирину Сотикову, Юлию Рудину и Екатерину Суворову. Каждое выступление актеров добавляет уникальности и глубины к образу Раневской, создавая полноценное театральное событие.

Не упустите возможность познакомиться с этой интригующей историей, полюбить её юмор и понять сложную натуру одной из самых ярких актрис отечественного театра.

Режиссер
Андрей Носков
В ролях
Семен Фурман
Ирина Полянская
Ирина Сотикова
Юлия Рудина
Екатерина Суворова
Исполнители
Носков А
Сотикова И.А
Цапик А
Липец Е.А
Полянская И

Октябрь
26 октября понедельник
19:00
Рязанский дворец молодежи Рязань, пл. 50-летия Октября, 1
от 1200 ₽

