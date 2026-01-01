Спектакль о блокаде Ленинграда в Драматическом театре «На Литейном»

В Драматическом театре «На Литейном» состоится спектакль, посвященный одной из самых трагических страниц в истории Петербурга — блокаде Ленинграда. Осада длилась 872 дня и ночи, в ходе которой город столкнулся с невероятными трудностями.

Исторический контекст

Во время блокады было выпущено 150 тысяч снарядов, что стало символом невиданного разрушения. Голод, охвативший город, унес жизни до 1,5 миллиона человек. Эта вскрывающая правду реальность будет отражена на сцене театра.

Театральное искусство во времена бедствий

Спектакль расскажет о том, как в эти суровые дни продолжали работать театры, оркестры, радио и библиотеки. Живой театр, музыка и литература вдохновляли горожан, вселяли надежду на лучшее, несмотря на жестокие реалии жизни.

Наследие и вера в будущее

Зрителям будет предложено подумать о том, как важно сохранить культурное наследие. В великой музыке, поэзии и прозе тех тяжелых времен черпали силу, и этот спектакль — дань памяти всем, кто пережил блокаду.

Приглашаем всех, кто интересуется историческими событиями и их культурным отражением, стать частью этого важного театрального события. Город будет жить и помнить своих героев!