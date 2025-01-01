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Ramona
Билеты от 900₽
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Ramona

16+
Возраст 16+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Концерт Ramona в клубе 16 тонн

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт Ramona, фрешмена с десятилетним опытом в написании музыки. Это не просто выступление, а настоящая музыкальная палитра, где каждый найдет что-то для себя.

Музыка, как уютный магазин

Песни Ramona можно сравнить с маленьким и уютным магазином, в котором есть все — от сухоцветов до винтажных гитар. Каждая композиция наполнена атмосферой, которая позволяет зрителю погрузиться в мир эмоций и чувств.

Где и когда

Концерт пройдет в клубе 16 тонн. Это одно из самых популярных мест в Москве для проведения музыкальных событий, где царит особая атмосфера. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

Почему стоит посетить

Ramona не только талантливый музыкант, но и настоящий художник, создающий уникальные звуковые ландшафты. На концерте вы сможете насладиться как новыми композициями, так и любимыми хитами. Это мероприятие подарит вам незабываемые впечатления и заряд положительной энергии.

Не забудьте приобрести билеты заранее, чтобы гарантировать себе место на этом замечательном шоу!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 октября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 900 ₽

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