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Rammstein Tribute Party
Киноафиша Rammstein Tribute Party

Rammstein Tribute Party

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Вечер рок-музыки с Dark Secret Love

Встречайте столичных монстров рока – группу Dark Secret Love. Эти музыканты никогда не оставляют равнодушными своих зрителей, и в этот вечер вы сможете убедиться в этом сами!

Ожидайте мощнейшую подборку как золотых, так и новейших хитов в живом исполнении московских профессионалов. Это будет настоящая драйвовая рок-музыка, созданная исключительно для наших дорогих посетителей!

Энергия и атмосфера

Вас ждет безумная энергетика творчества Тилля Линдеманна и его коллег. Шквал живого звука, море напитков и многое другое – все это только в этот вечер! Реальный праздник рока, друзья!

Дополнительные удовольствия

Не упустите возможность насладиться мастерством барменов Рок-бара «Треугольник» и танцевать под музыку от нашего DJ на Rockoteka. Обслуживание официантов продлит ваше удовольствие от концерта далеко за полночь!

Явка обязательна! Не пропустите этот уникальный вечер!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 14 августа
Треугольник Сочи, Кирова, 56
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