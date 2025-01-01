Rammstein Tribute Party

Вечер рок-музыки с Dark Secret Love

Встречайте столичных монстров рока – группу Dark Secret Love. Эти музыканты никогда не оставляют равнодушными своих зрителей, и в этот вечер вы сможете убедиться в этом сами!

Ожидайте мощнейшую подборку как золотых, так и новейших хитов в живом исполнении московских профессионалов. Это будет настоящая драйвовая рок-музыка, созданная исключительно для наших дорогих посетителей!

Энергия и атмосфера

Вас ждет безумная энергетика творчества Тилля Линдеманна и его коллег. Шквал живого звука, море напитков и многое другое – все это только в этот вечер! Реальный праздник рока, друзья!

Дополнительные удовольствия

Не упустите возможность насладиться мастерством барменов Рок-бара «Треугольник» и танцевать под музыку от нашего DJ на Rockoteka. Обслуживание официантов продлит ваше удовольствие от концерта далеко за полночь!

Явка обязательна! Не пропустите этот уникальный вечер!